あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第206回

ZALMAN「Z10 DS BLACK」

安っす！フルHDモニター付きのPCケースが2万円ちょいは即ポチレベル

2025年12月09日 17時00分更新

文● ドリまつ／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

ZALMAN Z10 DS BLACK

ZALMAN「Z10 DS BLACK」

　PCケースにフルHDモニターが標準装備。そんなインパクト大の製品が、ZALMANの「Z10 DS BLACK」です。実売価格は2万6000円前後。一般的な15.6インチフルHDモニター単体の値段が1万円前後と考えれば、ケース部分は1万円ちょっと、これは正直破格でしょう。普通のPCケースとしても悪くないスペックなのに、さらに前面にモニターが増えるというメリットまで付いてきます。

　すでにメインのモニターがあるならサブモニターとして、これは最適解かもしれません。PCのフロントに付属するこのモニターには、ゲームの攻略サイトを常時表示したり、SNSやチャットツールを別ウィンドウで出しておいたり、そんな縦型の用途にすごく便利です。

ZALMAN Z10 DS BLACK

フロントに15.6インチの縦型フルHDモニターを搭載するPCケース

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

Z10 DS BLACKのメリットと注意点

Z10 DS BLACKを購入する3つのメリット
1）フロントにそのまま挿せる15.6インチフルHDモニター
2）複雑な作業は不要でPCケースにひっかけるだけの簡単装着
3）スタンドも付属してPCケースと別々に使うことも可能

購入時に確認したい2つのポイント
1）視野角が狭いので正面から見られる配置が必要
2）冷却強化時はモニターを開く必要がある

まとめ
詳細スペック情報

