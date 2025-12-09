PCケースにフルHDモニターが標準装備。そんなインパクト大の製品が、ZALMANの「Z10 DS BLACK」です。実売価格は2万6000円前後。一般的な15.6インチフルHDモニター単体の値段が1万円前後と考えれば、ケース部分は1万円ちょっと、これは正直破格でしょう。普通のPCケースとしても悪くないスペックなのに、さらに前面にモニターが増えるというメリットまで付いてきます。

すでにメインのモニターがあるならサブモニターとして、これは最適解かもしれません。PCのフロントに付属するこのモニターには、ゲームの攻略サイトを常時表示したり、SNSやチャットツールを別ウィンドウで出しておいたり、そんな縦型の用途にすごく便利です。

■Amazon.co.jpで購入