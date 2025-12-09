あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第206回
ZALMAN「Z10 DS BLACK」
安っす！フルHDモニター付きのPCケースが2万円ちょいは即ポチレベル
2025年12月09日 17時00分更新
PCケースにフルHDモニターが標準装備。そんなインパクト大の製品が、ZALMANの「Z10 DS BLACK」です。実売価格は2万6000円前後。一般的な15.6インチフルHDモニター単体の値段が1万円前後と考えれば、ケース部分は1万円ちょっと、これは正直破格でしょう。普通のPCケースとしても悪くないスペックなのに、さらに前面にモニターが増えるというメリットまで付いてきます。
すでにメインのモニターがあるならサブモニターとして、これは最適解かもしれません。PCのフロントに付属するこのモニターには、ゲームの攻略サイトを常時表示したり、SNSやチャットツールを別ウィンドウで出しておいたり、そんな縦型の用途にすごく便利です。
【目次】この記事で書かれていること：
Z10 DS BLACKを購入する3つのメリット
1）フロントにそのまま挿せる15.6インチフルHDモニター
2）複雑な作業は不要でPCケースにひっかけるだけの簡単装着
3）スタンドも付属してPCケースと別々に使うことも可能
購入時に確認したい2つのポイント
1）視野角が狭いので正面から見られる配置が必要
2）冷却強化時はモニターを開く必要がある
