あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第173回

HYTE「X50シリーズ」

丸みのあるPCケース　全6色展開で、ケース内部までカラーが統一

2025年11月07日 17時00分更新

文● ドリまつ／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

HYTE X50

HYTE「X50シリーズ」

　PCケースは直線的でエッジの効いたデザインのものが多いですが、HYTE「X50シリーズ」はその常識を覆す存在です。フレームから脚部、さらにサイドパネルのガラスまで、すべてが丸みを帯びた曲面デザインで統一している珍しいモデルとなっています。

こちらがX50シリーズ「抹茶」カラー

　特にラウンドしたサイドガラスはインパクト抜群で、“唯一無二の自作PCを作りたい”というニーズにしっかり応えてくれます。写真映えする美しいシルエットに加え、全6色のラインアップで個性も十分。ここでは、丸みとカラーにこだわった新しいケースの魅力を紹介しましょう。

【目次】この記事で書かれていること：

X50シリーズのメリットと注意点

X50シリーズを購入する3つのメリット
1）ロゴすら隠すラウンドデザイン
2）全6色の世界観と内部まで統一されたカラー
3）静音面・冷却面も妥協なし

購入時に注意したい2つのポイント
1）PCパーツを入れると印象が変わる可能性
2）デスク環境によっては“浮く”ケース

まとめ
詳細スペック情報

