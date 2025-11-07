PCケースは直線的でエッジの効いたデザインのものが多いですが、HYTE「X50シリーズ」はその常識を覆す存在です。フレームから脚部、さらにサイドパネルのガラスまで、すべてが丸みを帯びた曲面デザインで統一している珍しいモデルとなっています。

特にラウンドしたサイドガラスはインパクト抜群で、“唯一無二の自作PCを作りたい”というニーズにしっかり応えてくれます。写真映えする美しいシルエットに加え、全6色のラインアップで個性も十分。ここでは、丸みとカラーにこだわった新しいケースの魅力を紹介しましょう。

