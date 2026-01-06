このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第6回

Pinkoi「SnapRoll」

大人のカメラガチャかよ　集めたくなるトイデジにはまってみたくなる

2026年01月06日 17時00分更新

文● ドリまつ／ヤマ／ASCII　編集⚫︎ASCII

Pinkoi SnapRoll

Pinkoi「SnapRoll」

　ガチャ、人気ありますよね。「何が出るかわからないワクワク感」「手頃な価格で気軽に挑戦できる」「精巧でクオリティの高い、大人も楽しめる多様な商品」「コレクション欲を刺激するコンプリート欲求」「SNSで共有したくなるユニークさ」などなど魅力が満載で、大人向けのデザインやコラボ商品が増加中。「推し活」や「ガチャ活」などにハマる人も増えています。

　そんなときに出会ったのが、Pinkoiのトイデジ「SnapRoll」です。価格は6000円台とちょっと高め。全6種＋シークレットの展開で、箱を開けるまでどのデザインが入っているのか分かりません。まるで大人のカメラガチャ。自分用にはもちろん、友達にプレゼントしておそろいで遊ぶのも面白そうです。当たりはどれなんだろう・・。

　もちろんカメラとしてもちゃんと使えます。フィルムのようなデザインがなんとなくノスタルジックで、持つだけでワクワクするガジェットです。スマホとは違う色味や質感の写真を残してくれるので、いつもの風景が一味違ったものになります。

Pinkoi SnapRoll

全6種＋シークレット。箱を開けるまでどのデザインのカメラが入っているのかわからないガチャ仕様です　

【目次】この記事で書かれていること：

SnapRollのメリットと注意点

SnapRollを選ぶ3つのメリット
1）レトロ感のあるデザインそのもの
2）キーホルダー感覚で持ち歩ける
3）フィルム風の味のある写りで日常が作品になる

購入前に知っておきたいポイント
1）ガチャ仕様なのでデザインは選べない
2）レトロな写りは好みが分かれる

まとめ
詳細スペック情報

