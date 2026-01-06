ガチャ、人気ありますよね。「何が出るかわからないワクワク感」「手頃な価格で気軽に挑戦できる」「精巧でクオリティの高い、大人も楽しめる多様な商品」「コレクション欲を刺激するコンプリート欲求」「SNSで共有したくなるユニークさ」などなど魅力が満載で、大人向けのデザインやコラボ商品が増加中。「推し活」や「ガチャ活」などにハマる人も増えています。

そんなときに出会ったのが、Pinkoiのトイデジ「SnapRoll」です。価格は6000円台とちょっと高め。全6種＋シークレットの展開で、箱を開けるまでどのデザインが入っているのか分かりません。まるで大人のカメラガチャ。自分用にはもちろん、友達にプレゼントしておそろいで遊ぶのも面白そうです。当たりはどれなんだろう・・。

もちろんカメラとしてもちゃんと使えます。フィルムのようなデザインがなんとなくノスタルジックで、持つだけでワクワクするガジェットです。スマホとは違う色味や質感の写真を残してくれるので、いつもの風景が一味違ったものになります。