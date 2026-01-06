あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第6回
Pinkoi「SnapRoll」
大人のカメラガチャかよ 集めたくなるトイデジにはまってみたくなる
2026年01月06日 17時00分更新
ガチャ、人気ありますよね。「何が出るかわからないワクワク感」「手頃な価格で気軽に挑戦できる」「精巧でクオリティの高い、大人も楽しめる多様な商品」「コレクション欲を刺激するコンプリート欲求」「SNSで共有したくなるユニークさ」などなど魅力が満載で、大人向けのデザインやコラボ商品が増加中。「推し活」や「ガチャ活」などにハマる人も増えています。
そんなときに出会ったのが、Pinkoiのトイデジ「SnapRoll」です。価格は6000円台とちょっと高め。全6種＋シークレットの展開で、箱を開けるまでどのデザインが入っているのか分かりません。まるで大人のカメラガチャ。自分用にはもちろん、友達にプレゼントしておそろいで遊ぶのも面白そうです。当たりはどれなんだろう・・。
もちろんカメラとしてもちゃんと使えます。フィルムのようなデザインがなんとなくノスタルジックで、持つだけでワクワクするガジェットです。スマホとは違う色味や質感の写真を残してくれるので、いつもの風景が一味違ったものになります。
【目次】この記事で書かれていること：
SnapRollを選ぶ3つのメリット
1）レトロ感のあるデザインそのもの
2）キーホルダー感覚で持ち歩ける
3）フィルム風の味のある写りで日常が作品になる
購入前に知っておきたいポイント
1）ガチャ仕様なのでデザインは選べない
2）レトロな写りは好みが分かれる
この連載の記事
-
第5回
スマホ超カメラ＋超ゲーム＋超デザイン！ なのにこのスマホが13万円台はいろいろおかしい
-
第4回
デジタル焼肉の本場で鍛えられた衣類乾燥機の脱臭力が凄すぎる
-
第3回
AV「周りの音はちゃんと拾いたい。でも音楽を聴いての作業には集中したい」 そんなワガママな自分を受け止めてくれた欲張りイヤホン
-
第2回
スマホ「スマホは6万円のこれで十分です」確かにそう言える「AQUOS sense10」
-
第1回
AV俺が欲しかったやつ！ 1万円台で「有線・開放型・リケーブル可」全部入りのヘッドホンに大満足
- この連載の一覧へ