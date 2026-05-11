万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第40回
JONSBO「TF3-360SC」
3基のラジエーターファンにも液晶があるCPUクーラー、何を表示するかはあなた次第！
2026年05月11日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
やっぱり、PCケース内にたくさんディスプレーがロマンだと思うのです。
自作PCを楽しむうえで、PCケース内部のドレスアップは欠かせない要素です。最近は、CPUの温度や好きな画像を表示できる液晶ディスプレー搭載型のCPUクーラーが人気で、各メーカーからさまざまなモデルが登場しています。ガラスパネル越しにPCのステータスや好みの映像が映し出される様子は、ガジェット好きの心をくすぐります。
しかし、ディスプレーが搭載されているのは、基本的にCPUに直接触れる水冷ヘッド（ポンプ）部分のみというのが一般的。そんな常識を覆し、これまでにないアプローチでケース内部を彩ってくれる驚きのアイテムを見つけました。それが、JONSBOのオールインワン水冷ユニット「TF3-360SC」です。
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