『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

やっぱり、PCケース内にたくさんディスプレーがロマンだと思うのです。

自作PCを楽しむうえで、PCケース内部のドレスアップは欠かせない要素です。最近は、CPUの温度や好きな画像を表示できる液晶ディスプレー搭載型のCPUクーラーが人気で、各メーカーからさまざまなモデルが登場しています。ガラスパネル越しにPCのステータスや好みの映像が映し出される様子は、ガジェット好きの心をくすぐります。

しかし、ディスプレーが搭載されているのは、基本的にCPUに直接触れる水冷ヘッド（ポンプ）部分のみというのが一般的。そんな常識を覆し、これまでにないアプローチでケース内部を彩ってくれる驚きのアイテムを見つけました。それが、JONSBOのオールインワン水冷ユニット「TF3-360SC」です。

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