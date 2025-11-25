このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第192回

GRAUGEAR「G-M2DK-U4-40G」

目立ち度MAXなM.2 SSDのお立ち台！ 性能もバッチリでこれは欲しい……

2025年11月25日 17時00分更新

文● ドリまつ／岡本／ASCII　編集⚫︎ASCII

GRAUGEAR「G-M2DK-U4-40G」

　PCパーツ好きなら、思わず「なんだこれは！」と声を上げてしまいそうなこちら。GRAUGEARの「G-M2DK-U4-40G」は、M.2 SSDを挿して使う“お立ち台”型のSSDエンクロージャー（？）です。SSDを立てたまま使うデザインはインパクト抜群で、机の上で目を引きます。

　ネタアイテムのようにも見えますが、スペックも本格的。40Gbps対応のUSB4に対応しており、PCIe 4.0 NVMe SSDの性能をしっかり引き出せます。単なる見た目推しではなく、しっかり速いのがこのお立ち台のスゴいところです。

　HDD時代からの「お立ち台文化」を彷彿とさせつつ、現代の仕様にアップデートされた製品。見た目でワクワクしつつ、性能面も納得。自作PCユーザーの心をくすぐるG-M2DK-U4-40Gを見ていきましょう。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

G-M2DK-U4-40Gのメリットと注意点

G-M2DK-U4-40Gを購入する3つのメリット
1）とにかく見た目のインパクト大
2）USB4／40Gbps対応で性能も妥協なし
3）用途に合わせたラインアップ展開

購入時に注意したい2つのポイント
1）耐久性と信頼性の見極めが必要
2）冷却ファンの音が気になる場面も

まとめ
詳細スペック情報

