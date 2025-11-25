PCパーツ好きなら、思わず「なんだこれは！」と声を上げてしまいそうなこちら。GRAUGEARの「G-M2DK-U4-40G」は、M.2 SSDを挿して使う“お立ち台”型のSSDエンクロージャー（？）です。SSDを立てたまま使うデザインはインパクト抜群で、机の上で目を引きます。

ネタアイテムのようにも見えますが、スペックも本格的。40Gbps対応のUSB4に対応しており、PCIe 4.0 NVMe SSDの性能をしっかり引き出せます。単なる見た目推しではなく、しっかり速いのがこのお立ち台のスゴいところです。

HDD時代からの「お立ち台文化」を彷彿とさせつつ、現代の仕様にアップデートされた製品。見た目でワクワクしつつ、性能面も納得。自作PCユーザーの心をくすぐるG-M2DK-U4-40Gを見ていきましょう。

