ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（10月22日13時調べ）

https://store.steampowered.com/

https://store.steampowered.com/specials/

『ホグレガ』が過去最大割引！ 未プレイの人はこの機会をお見逃しなく

・タイトル：ホグワーツ・レガシー

・割引率：85％

・価格：1316円（2025年10月24日まで）

・メーカー：WB Games

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/990080/_/

世界中で高い評価を得ているSF-RPGのリマスター作！

・タイトル：マスエフェクト レジェンダリーエディション

・割引率：92％

・価格：696円（2025年10月28日まで）

・メーカー：エレクトロニック・アーツ

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1328670/Mass_Effect_Legendary_Edition/

『FALLOUT 4』本体にDLCがセットになったお買い得版がお安くなってさらにお買い得に！

・タイトル：『FALLOUT 4: GAME OF THE YEAR EDITION』

・割引率：75％

・価格：1101円（2025年10月25日まで）

・メーカー：ベセスダ・ソフトワークス

・製品URL：https://store.steampowered.com/sub/199943/

春日一番と桐生一馬の2人がハワイで大暴れ！ シリーズのセールも開催中

・タイトル：龍が如く８

・割引率：70％

・価格：2904円（2025年10月24日まで）

・メーカー：セガ

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2072450/8/

「都市伝説解体センター」の調査員となって、能力者の廻屋渉とともにさまざまな依頼を解決せよ！

・タイトル：都市伝説解体センター

・割引率：10％

・価格：1782円（2025年11月4日まで）

・メーカー：PLAYISM

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2089600/_/

