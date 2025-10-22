毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第162回
没入型ストーリーラインゲームフェスティバルを開催中！
85％オフで『ホグワーツ・レガシー』が超お買い得！お安く「ハリー・ポッター」の世界を楽しもう【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（10月22日13時調べ）
『ホグレガ』が過去最大割引！ 未プレイの人はこの機会をお見逃しなく
・タイトル：ホグワーツ・レガシー
・割引率：85％
・価格：1316円（2025年10月24日まで）
・メーカー：WB Games
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/990080/_/
HOGWARTS LEGACY software © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia © and ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)
世界中で高い評価を得ているSF-RPGのリマスター作！
・タイトル：マスエフェクト レジェンダリーエディション
・割引率：92％
・価格：696円（2025年10月28日まで）
・メーカー：エレクトロニック・アーツ
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1328670/Mass_Effect_Legendary_Edition/
© Electronic Arts Inc.
『FALLOUT 4』本体にDLCがセットになったお買い得版がお安くなってさらにお買い得に！
・タイトル：『FALLOUT 4: GAME OF THE YEAR EDITION』
・割引率：75％
・価格：1101円（2025年10月25日まで）
・メーカー：ベセスダ・ソフトワークス
・製品URL：https://store.steampowered.com/sub/199943/
© 2015 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. Bethesda, Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, ZeniMax and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the U.S. and/or other countries. Fallout, Vault Boy, and related logos are registered trademarks or trademarks of Bethesda Softworks LLC in the U.S. and/or other countries. All other trademarks or trade names are the property of their respective owners. All Rights Reserved.
春日一番と桐生一馬の2人がハワイで大暴れ！ シリーズのセールも開催中
・タイトル：龍が如く８
・割引率：70％
・価格：2904円（2025年10月24日まで）
・メーカー：セガ
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2072450/8/
© SEGA
「都市伝説解体センター」の調査員となって、能力者の廻屋渉とともにさまざまな依頼を解決せよ！
・タイトル：都市伝説解体センター
・割引率：10％
・価格：1782円（2025年11月4日まで）
・メーカー：PLAYISM
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2089600/_/
©Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES
