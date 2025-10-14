【待ってた】約634gの世界最軽量ノートも！ FCCL「FMV Note U」を発表

FMV Note U（14.0型 超軽量モバイルノート）

FCCL（富士通クライアントコンピューティング）は10月14日、FMVブランドの新製品「2025年冬モデル」から「FMV Note U」を発表した。発売は11月中旬。

FMV Note Uは、世界最軽量を実現したという14.0型モバイルノート。UX-K3は約634gと14型ノートとして世界最軽量で、価格は28万円強。U77-K3は最大35時間の長時間駆動が可能で、価格は26万円強となる。

CPUはUX-K3がCore Ultra 7 255U、U77-K3がCore Ultra 7 155H。DDR5 16GBメモリーを搭載するほか、ストレージが512GB SSD。

ディスプレーは14型ワイド（1920×1200ドット）で可変リフレッシュレートに対応し、省電力性能を強化。キーボードはLED内蔵仕様となるほか、LANポートもフリップ式からフルサイズに変更された。UX-K3は、ACアダプターも前モデルの約280gから約151gに軽量・小型化している。

インターフェースはUX-K3がUSB Type-C×2（Power Delivery/DisplayPort Alt Mode対応）USB Type-A×2で、U77-K3がThunderbolt 4×2（Power Delivery/DisplayPort Alt Mode対応）、USB Type-A×2を搭載する。



製品サイズは共通して幅308.8×奥行209×高さ16.3～17.8mm、重さがUX-K3が約634g、U77-K3のピクトブラックが約869g、シルバーホワイト・フロストグレーが約879gとなる。

WEB MART限定モデルは黒一色デザインの「FMV Zero（WU5-K3／WU4-K3）」が世界最軽量約634g（WU5）を実現。CPUはCore Ultra 5／7から選べ、メモリーは最大64GB、ストレージは最大2TBまでカスタマイズ可能だ。

さらに「WU8-K3」では13.3型タッチ対応の2in1設計に加え、セルフ交換バッテリーを採用。「WU7-K3」は5G通信対応モジュールを追加でき、外出先での通信自由度が高い。