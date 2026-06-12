【夏休みイベント】自分で作った最新PCを持ち帰れる！ 第19回「FMVパソコン組み立て教室」がAI体験も追加して20組限定で募集開始

島根富士通と富士通クライアントコンピューティング（FCCL）は8月22日（土）、島根県出雲市にて小・中学生を対象とした第19回「FMVパソコン組み立て教室」を開催する。



本イベントは2006年から継続されている長寿イベントだが、本年度は従来の組み立て体験に加え、新たに「AI体験プログラム」を導入するのが大きな特徴。

AIを「学ぶ」前に「使ってみる」体験を新設

昨今の生成AIの急速な普及に伴い、社会ではプログラミングスキルの習得以前に、「AIをどう理解し、どう使いこなすか」が重要視されている。一方で、保護者世代からは子どもに何を体験させればよいか分からないといった不安の声も上がっている。

こうした背景を受け、今回の教室では専門的なコーディングを一切行わず、AIと対話しながら自らゲームを作成して動かす体験を提供。サポートエンジニアの指導のもと、子どもたちがデジタルやAIに主体的に向き合うきっかけを創出することが狙いだ。

島根富士通は、メインボード製造から組み立て、出荷試験までを一貫して行うパソコン生産拠点。参加者はプロのスタッフのサポートを受けながら、以下の最新ノートパソコン2機種から選択して組み立てを行える。