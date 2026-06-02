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光学ドライブ搭載モデルのほか長時間駆動モデルもラインアップ

FCCL、16型「Note A」＆14型「Note U」シリーズから夏モデルを発表

2026年06月02日 11時00分更新

文● イチ／ASCII　編集⚫︎ASCII

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FMV2026年夏モデル

　富士通クライアントコンピューティングは6月2日、FMV2026年夏モデルとなる新製品を発表した。

　ラインアップは16型「Note A」シリーズから「A77-L2」「A75-L2」「A53-L2」の3モデル、14型「Note U」シリーズから「U59-L2」の1モデルとなり、それぞれ6月中旬に発売予定。

光学ドライブ搭載の16型「Note A」

FMV A77-L2

　Note Aは16型ワイドディスプレーを採用した大画面オールインワンノートPC。高輝度・高視野角のスーパーファイン液晶の解像度は1920×1200ドット。

　CPUはA77-L2がインテルCore i7-1355U、A75-L2がRyzen 7 7735U、A53-L2がRyzen 5 7535Uを搭載。いずれもメモリーは16GB／最大64GB、ストレージに約512GB SSDを採用。

　特徴として、A77-L2がBlu-ray Discドライブ、A75-L2とA53-L2がDVDスーパーマルチドライブを備えるほか、同社独自のAIアプリ、スマホ連携機能「Reclip」、チャットで相談できる「FMV AI Mate」、スマホと手軽にファイルをやり取りできる「FMV Share Drop」を搭載。

　インターフェースにはUSB Type-C×2（Power Delivery充電/DisplayPort ALT対応） USB Type-A×2、HDMI×1、LANコネクター、SDメモリースロット等を備える。

　バッテリー駆動時間はA77-L2が動画再生時約4.5時間、アイドル時約10.2時間、A75-L2とA53-L2が動画再生時約6時間、アイドル時約11.5時間。

A77-L2がBlu-ray Discドライブ、A75-L2とA53-L2がDVDスーパーマルチドライブを備える

　カラーラインアップはA77-L2とA75-L2がファインシルバー／ブライトブラック／ベージュゴールド、A53-L2がファインシルバー／ブライトブラックの展開。

　製品サイズは幅360×奥行243.5×高さ26.8mmで重さ約1.9kg。実売価格はA77-L2が25万円弱、A75-L2が22万円強、A53-L2が21万円強の見込み。

長時間駆動＆軽量の14型「Note U」

　Note Uは重さ約908gを実現した軽量14型ノートPC。タッチパネル式ノングレア液晶で解像度は1920×1200ドット。

　CPUはCore Ultra 5 226V、メモリー16GB、ストレージが約512GB SSD。

　キーボードはキーボードマイスター監修のバックライト付き2段階押下圧キーボードを採用。

FMV U59-L2

　インターフェースにはUSB Type-C×2（Power Delivery充電/DisplayPort ALT対応） USB Type-A×2、HDMI×1、メモリースロット等を備える。

　バッテリー駆動時間は動画再生時約14.5時間、アイドル時約34時間の長時間駆動を実現。

　カラーはピクトブラックの展開。製品サイズは幅308.8×奥行209×高さ15.8～17.3mm。実売価格は24万円弱の見込みだ。

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