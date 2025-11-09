このページの本文へ

あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第581回

フォルクスワーゲン「ゴルフ GTI」はオトナになったボーイズたちに勧めたいぜいたくな1台

2025年11月09日 12時00分更新

文● 栗原祥光（@yosh_kurihara）　編集●ASCII

ゴルフ

フォルクスワーゲン／ゴルフ GTI（549万8000円～）

ホットハッチの開祖「ゴルフ GTI」の概要と歴史

　ASCII.jpでは、過去に色々なホットハッチ（スポーティーなハッチバック車）を紹介してきました。そんなホットハッチの元祖とも言えるのがフォルクスワーゲン（VW）の「ゴルフ GTI」です。そこで8.5世代目のゴルフにして、おそらく最後のガソリンエンジン搭載GTIをチェックしてみました。

ゴルフ

2代目ゴルフGTI

　VWのゴルフにGTIグレードが登場したのは1976年のこと。最高出力を82馬力から110馬力へとアップした1.6L 直4エンジンに、強化したシャシー、大型のフロントスポイラー、そしてチェック柄のシートで人気を博しました。

　ちなみにGTIとは「Grand Tourisme Injection」の略。当時キャブレターだったところを、インジェクターにすることでエンジン出力向上を果たしたことに起因しています。

　この「小さくて速いハッチバック」に世界が注目。他社からもさまざまなホットハッチが登場しました。日本でもホットハッチは若者を中心に大人気に。いつしか「ボーイズレーサー」という通り名もつくようになりました。

　それから約50年。昨年ゴルフは8.5世代に進化し、少し遅れてGTIがラインアップに加わりました。

8.5世代ゴルフ GTIのサイズと外観の特徴

ゴルフ
ゴルフ
ゴルフ

　ボディーサイズは全長4295×全幅1790×全高1465mm、ホイールベースは2620mm。ゴルフが出るたびに「大きくなった」という声を耳にしますが、いざ現物を見たり運転をすると「普通の大きさ」だったりします。

ゴルフ

　フロントグリル、バックドア、そしてフロントドアにGTIのエンブレムが付いてています。このロゴ、いつ見てもカッコいいですね。

ゴルフ

暗い場所では、VWのロゴが光るギミックもあります。これもまたカッコいい！

