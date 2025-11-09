あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第581回
フォルクスワーゲン「ゴルフ GTI」はオトナになったボーイズたちに勧めたいぜいたくな1台
2025年11月09日 12時00分更新
ホットハッチの開祖「ゴルフ GTI」の概要と歴史
ASCII.jpでは、過去に色々なホットハッチ（スポーティーなハッチバック車）を紹介してきました。そんなホットハッチの元祖とも言えるのがフォルクスワーゲン（VW）の「ゴルフ GTI」です。そこで8.5世代目のゴルフにして、おそらく最後のガソリンエンジン搭載GTIをチェックしてみました。
VWのゴルフにGTIグレードが登場したのは1976年のこと。最高出力を82馬力から110馬力へとアップした1.6L 直4エンジンに、強化したシャシー、大型のフロントスポイラー、そしてチェック柄のシートで人気を博しました。
ちなみにGTIとは「Grand Tourisme Injection」の略。当時キャブレターだったところを、インジェクターにすることでエンジン出力向上を果たしたことに起因しています。
この「小さくて速いハッチバック」に世界が注目。他社からもさまざまなホットハッチが登場しました。日本でもホットハッチは若者を中心に大人気に。いつしか「ボーイズレーサー」という通り名もつくようになりました。
それから約50年。昨年ゴルフは8.5世代に進化し、少し遅れてGTIがラインアップに加わりました。
8.5世代ゴルフ GTIのサイズと外観の特徴
ボディーサイズは全長4295×全幅1790×全高1465mm、ホイールベースは2620mm。ゴルフが出るたびに「大きくなった」という声を耳にしますが、いざ現物を見たり運転をすると「普通の大きさ」だったりします。
フロントグリル、バックドア、そしてフロントドアにGTIのエンブレムが付いてています。このロゴ、いつ見てもカッコいいですね。
