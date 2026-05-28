フォルクスワーゲン「Polo」50周年モデル発売！ “50”バッジと専用カラーで特別感あり

「Polo」誕生50周年を記念した特別仕様車

フォルクスワーゲン ジャパンは5月26日、コンパクトハッチバック「Polo」の誕生50周年を記念したアニバーサリーモデル「Polo Edition 50」を、全国のフォルクスワーゲン正規販売店で販売開始した。価格は386万9000円。

初代Poloは、1974年に登場したGolfに続き、1975年に誕生したモデル。コンパクトなボディサイズでありながら広い室内空間を実現し、実用性やコストパフォーマンス、先進技術、時代に合わせたデザインを磨きながら進化してきた。現在では世界累計販売台数2000万台以上を誇るベストセラーモデルとなっている。

今回のPolo Edition 50は、その半世紀の歩みを記念してドイツ本社で企画されたモデル。

専用カラー「クリスタルアイスブルーメタリック」を設定

Polo Edition 50は、Polo TSI StyleのVolkswagen純正インフォテイメントシステム“Discover Pro”パッケージ付き車をベースとする。外装色には、Polo初採用となる専用カラー「クリスタルアイスブルーメタリック」を設定。爽やかさと上質感を兼ね備えたカラーリングとしている。

専用装備として、前席ドアシルプレート、Bピラーの専用バッジ、専用バッジ付きグロス調ブラック デコラティブパネル、専用バッジ付きステアリングホイールなどを採用する。足元には215/45R17タイヤと17インチアルミホイール“Tortosa”を組み合わせ、記念モデルらしい特別感を演出する。

内装では、グロス調ブラックのインテリア サイドデコラティブパネルやブラックヘッドライナー、ステンレスペダルクラスターを装備。

ナビやシートヒーターなど人気装備も標準装着

装備面では、Volkswagen純正インフォテイメントシステム“Discover Pro”を標準装備する。SSDナビゲーションシステム、通信モジュール、AM/FM、ワイドFM対応、ジェスチャーコントロール、コネクティビティ機能“App-Connect”を備える。

さらに、運転席・助手席のシートヒーターやドライビングプロファイル機能も標準装着する。日常使いでありがたみの出やすい快適装備を加えることで、記念モデルとしての特別感だけでなく、普段使いの利便性も高めている。

主要諸元は、全長4085mm、全幅1750mm、全高1450mm、ホイールベース2550mm。パワートレインは999cc直列3気筒DOHCインタークーラー付きターボエンジンと7速DSGの組み合わせで、最高出力は70kW（95PS）、最大トルクは175Nm。WLTCモード燃費は17.6km/Lとしている。

Poloは50年続く定番コンパクトでありながら、今回のEdition 50では専用カラーや“50”バッジ、専用内外装、人気装備の標準化によって、節目のモデルらしい内容に仕上げられている。コンパクトカーに実用性だけでなく、少しだけ記念品めいた楽しさも求めたい人に向けた1台といえそうだ。