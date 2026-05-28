フォルクスワーゲン「Polo」50周年モデル発売！ “50”バッジと専用カラーで特別感あり
「Polo」誕生50周年を記念した特別仕様車
フォルクスワーゲン ジャパンは5月26日、コンパクトハッチバック「Polo」の誕生50周年を記念したアニバーサリーモデル「Polo Edition 50」を、全国のフォルクスワーゲン正規販売店で販売開始した。価格は386万9000円。
初代Poloは、1974年に登場したGolfに続き、1975年に誕生したモデル。コンパクトなボディサイズでありながら広い室内空間を実現し、実用性やコストパフォーマンス、先進技術、時代に合わせたデザインを磨きながら進化してきた。現在では世界累計販売台数2000万台以上を誇るベストセラーモデルとなっている。
今回のPolo Edition 50は、その半世紀の歩みを記念してドイツ本社で企画されたモデル。
専用カラー「クリスタルアイスブルーメタリック」を設定
Polo Edition 50は、Polo TSI StyleのVolkswagen純正インフォテイメントシステム“Discover Pro”パッケージ付き車をベースとする。外装色には、Polo初採用となる専用カラー「クリスタルアイスブルーメタリック」を設定。爽やかさと上質感を兼ね備えたカラーリングとしている。
専用装備として、前席ドアシルプレート、Bピラーの専用バッジ、専用バッジ付きグロス調ブラック デコラティブパネル、専用バッジ付きステアリングホイールなどを採用する。足元には215/45R17タイヤと17インチアルミホイール“Tortosa”を組み合わせ、記念モデルらしい特別感を演出する。
内装では、グロス調ブラックのインテリア サイドデコラティブパネルやブラックヘッドライナー、ステンレスペダルクラスターを装備。
ナビやシートヒーターなど人気装備も標準装着
装備面では、Volkswagen純正インフォテイメントシステム“Discover Pro”を標準装備する。SSDナビゲーションシステム、通信モジュール、AM/FM、ワイドFM対応、ジェスチャーコントロール、コネクティビティ機能“App-Connect”を備える。
さらに、運転席・助手席のシートヒーターやドライビングプロファイル機能も標準装着する。日常使いでありがたみの出やすい快適装備を加えることで、記念モデルとしての特別感だけでなく、普段使いの利便性も高めている。
主要諸元は、全長4085mm、全幅1750mm、全高1450mm、ホイールベース2550mm。パワートレインは999cc直列3気筒DOHCインタークーラー付きターボエンジンと7速DSGの組み合わせで、最高出力は70kW（95PS）、最大トルクは175Nm。WLTCモード燃費は17.6km/Lとしている。
Poloは50年続く定番コンパクトでありながら、今回のEdition 50では専用カラーや“50”バッジ、専用内外装、人気装備の標準化によって、節目のモデルらしい内容に仕上げられている。コンパクトカーに実用性だけでなく、少しだけ記念品めいた楽しさも求めたい人に向けた1台といえそうだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります