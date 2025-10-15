ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（10月15日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

日本ゲーム大賞2025の大賞受賞作がお買い得！ 限定版も45％オフ

・タイトル：メタファー：リファンタジオ

・割引率：45％

・価格：5432円（2025年10月17日まで）

・メーカー：セガ（アトラス）

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2679460/_/

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

圧倒的に好評なSFアドベンチャーがなんと1000円以下でゲットできる！

・タイトル：Detroit: Become Human

・割引率：80％

・価格：900円（2025年10月21日まで）

・メーカー：Quantic Dream

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1222140/Detroit_Become_Human/

DETROIT: BECOME HUMAN: ©2018 Sony Interactive Entertainment Europe ltd. Developed by Quantic Dream. “Detroit: Become Human” is a trademark of Sony Interactive Entertainment Europe. All rights reserved.

3DダンジョンRPGの元祖「ウィザードリィ」の外伝作がお買い得！ ほかのシリーズ作もセール中

・タイトル：Wizardry外伝 五つの試練

・割引率：25％

・価格：2985円（2025年10月28日まで）

・メーカー：Game*Spark Publishing

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1308700/Wizardry/

© IID, Inc.

© 59 Studio.

Original Monster Design by Suemi Jun.

Wizardry™ is a trademark of Drecom Co., Ltd.

あらゆるものを綺麗に洗い流そう！ 非常に好評な高圧洗浄ゲーム

・タイトル：パワーウォッシュ シミュレーター

・割引率：50％

・価格：1485円（2025年10月17日まで）

・メーカー：スクウェア・エニックス

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1290000/PowerWash_Simulator/

POWERWASH SIMULATOR © 2021, 2022, 2023 FuturLab Limited. All Rights Reserved. Published by Square Enix Limited (console versions in select territories in Asia published by Square Enix Co. Ltd). Developed by FuturLab Limited. FUTURLAB and the POWERWASH SIMULATOR logo are registered trademarks or trademarks of FuturLab Limited. SQUARE ENIX, the SQUARE ENIX logo, SQUARE ENIX COLLECTIVE, and the SQUARE ENIX COLLECTIVE logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd. CRYSTAL DYNAMICS, CRYSTAL NORTHWEST, CRYSTAL SOUTHWEST, TOMB RAIDER, LARA CROFT, and LEGACY OF KAIN are registered trademarks or trademarks of the Crystal Dynamics group of companies. FINAL FANTASY VII 🄫 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI. FINAL FANTASY and MIDGAR are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd. All other trademarks are the property of their respective owners.

ドローンをプログラムして、農作業をさせよう！ 圧倒的に好評なプログラミングゲーム

・タイトル：農家は Replace() されました

・割引率：20％

・価格：960円（2025年10月25日まで）

・メーカー：Metaroot／Timon Herzog

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2060160/_Replace/

© Timon Herzog