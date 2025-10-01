ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（10月1日13時調べ）

『ペルソナ3』を現行ハードでフルリメイク！ 追加DLCは35％オフ

・タイトル：ペルソナ３ リロード

・割引率：60％

・価格：3872円（2025年10月7日まで）

・メーカー：セガ（アトラス）

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2161700/3/

ユーザー評価が“非常に好評”な最大4人で遊べる協力登山ゲーム！

・タイトル：PEAK

・割引率：20％

・価格：704円（2025年10月7日まで）

・メーカー：Aggro Crab, Landfall

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/3527290/PEAK/

スパイダーマンになってニューヨークの街で巻き起こる事件を解決！

・タイトル：Marvel’s Spider-Man Remastered

・割引率：50％

・価格：3795円（2025年10月7日まで）

・メーカー：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1817070/Marvels_SpiderMan_Remastered/

『聖剣伝説3』の3Dフルリメイク作！選んだ主人公と仲間の組みあわせで物語の展開が変わる「トライアングルストーリー」を搭載

・タイトル：聖剣伝説3 TRIALS of MANA

・割引率：60％

・価格：2631円（2025年10月7日まで）

・メーカー：スクウェア・エニックス

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/924980/3_TRIALS_of_MANA/

ユーザーから高い評価を得ているインディーズのアドベンチャーゲーム

・タイトル：都市伝説解体センター

・割引率：20％

・価格：1584円（2025年10月7日まで）

・メーカー：集英社ゲームス

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2089600/_/

