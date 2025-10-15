スタイリッシュ・ウンコアクションゲーム「ウンコテクニカ」11月19日発売 クソ高難度なステージが君の挑戦を待っている

Phoenixxは10月15日、「うどんぱ」氏開発の2Dアクションゲーム『ウンコテクニカ』を11月19日にSteam向けに配信すると発表した。

本作は、ネオンに彩られた世界で、自動で突き進む「ウンコ」をゴールである便器へとジャンプで導く、高難易度2Dアクションゲーム。

「このゲームには、心を動かすような感動的なストーリーや、心を揺さぶる魅力的なキャラクターといった要素は一切ありません。」と説明されており、唯一無二のスタイリッシュウンコアクションというパワーワードが印象的だ。

操作はシンプルに「ジャンプ」だけ。コミカルな見た目とは裏腹に正確なタイミングと精密な操作が求められ、プレイヤーは極限の集中力と反射神経を要求される。ウンコを便器へ導く、ただそのために。

現在開催中の「Steam Next Fest」にも参加しており、メーカーからは「これは挑戦状です。高難易度好きのゲーマーさん、挑戦お待ちしています」と、ベリーハードなステージを用意したと告知されている。

ストアページから無料で体験版をプレイ可能なので、「我こそは！」という人はぜひ、本作をプレイしてその体験をSNSで共有してみてほしい。

・Steamストアページはこちら

https://store.steampowered.com/app/3101010/_/

【ゲーム情報】

タイトル：ウンコテクニカ

ジャンル：2Dアクションゲーム

配信：Phoenixx

開発：うどんぱ氏

プラットフォーム：PC（Steam）

配信日：11月19日

価格：880円

©うどんぱ Published by Phoenixx Inc.

©Gotcha Gotcha Games Inc./YOJI OJIMA 2015