ゲーム  >  60％オフで『Castlevania Anniversary Collection』がお安く！「悪魔城ドラキュラ」シリーズ初期8作品をまとめたコレクション作【Steam今週のセール情報】
毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報

第158回

TGSセールで各社の名作タイトルがお買い得！

60％オフで『Castlevania Anniversary Collection』がお安く！「悪魔城ドラキュラ」シリーズ初期8作品をまとめたコレクション作【Steam今週のセール情報】

2025年09月24日 18時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

60％オフで『Castlevania Anniversary Collection』がお安く！「悪魔城ドラキュラ」シリーズ初期8作品をまとめたコレクション作【Steam今週のセール情報】

　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（9月24日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

「悪魔城ドラキュラ」シリーズ初期8タイトルをこれ一本で楽しめる！

60％オフで『Castlevania Anniversary Collection』がお安く！「悪魔城ドラキュラ」シリーズ初期8作品をまとめたコレクション作【Steam今週のセール情報】

タイトル：Castlevania Anniversary Collection
割引率：60％
価格：1320円（2025年9月30日まで）
メーカー：KONAMI
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1018010/Castlevania_Anniversary_Collection/

©Konami Digital Entertainment

フロム・ソフトウェアが開発！ 戦国時代末期の日本を舞台にしたアクション・アドベンチャー

60％オフで『Castlevania Anniversary Collection』がお安く！「悪魔城ドラキュラ」シリーズ初期8作品をまとめたコレクション作【Steam今週のセール情報】

タイトル：『Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition』
割引率：50％
価格：4180円（2025年9月30日まで）
メーカー：アクティヴィジョン
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/814380/Sekiro_Shadows_Die_Twice__GOTY_Edition/

©2019 From Software, Inc. All rights reserved. All other trademarks and trade names are the properties of their respective owners.
Dark Souls is a trademark of BANDAI NAMCO Entertainment Inc. Bandai Namco is not the publisher of SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE.

Year 3追加キャラクター第2弾のC.ヴァイパーがこの秋配信！

60％オフで『Castlevania Anniversary Collection』がお安く！「悪魔城ドラキュラ」シリーズ初期8作品をまとめたコレクション作【Steam今週のセール情報】

タイトル：ストリートファイター6
割引率：50％
価格：2495円（2025年9月30日まで）
メーカー：カプコン
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

巨大都市ナイトシティで自分だけのストーリーを紡ごう！SFオープンワールドA・ADV

60％オフで『Castlevania Anniversary Collection』がお安く！「悪魔城ドラキュラ」シリーズ初期8作品をまとめたコレクション作【Steam今週のセール情報】

タイトル：サイバーパンク2077
割引率：65％
価格：3072円（2025年9月29日まで）
メーカー：CD PROJEKT RED
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1091500/2077/

CD PROJEKT®, Cyberpunk®, Cyberpunk 2077® are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. © CD PROJEKT S.A. All rights reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.

シリーズ最新作の『オクトパストラベラー0』は12月5日に発売！

60％オフで『Castlevania Anniversary Collection』がお安く！「悪魔城ドラキュラ」シリーズ初期8作品をまとめたコレクション作【Steam今週のセール情報】

タイトル：オクトパストラベラー II
割引率：60％
価格：3120円（2025年9月30日まで）
メーカー：スクウェア・エニックス
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1971650/_II/

© SQUARE ENIX

■関連サイト

この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています