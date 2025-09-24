TGSセールで各社の名作タイトルがお買い得！
60％オフで『Castlevania Anniversary Collection』がお安く！「悪魔城ドラキュラ」シリーズ初期8作品をまとめたコレクション作【Steam今週のセール情報】
2025年09月24日 18時00分更新
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（9月24日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
「悪魔城ドラキュラ」シリーズ初期8タイトルをこれ一本で楽しめる！
・タイトル：Castlevania Anniversary Collection
・割引率：60％
・価格：1320円（2025年9月30日まで）
・メーカー：KONAMI
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1018010/Castlevania_Anniversary_Collection/
©Konami Digital Entertainment
フロム・ソフトウェアが開発！ 戦国時代末期の日本を舞台にしたアクション・アドベンチャー
・タイトル：『Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition』
・割引率：50％
・価格：4180円（2025年9月30日まで）
・メーカー：アクティヴィジョン
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/814380/Sekiro_Shadows_Die_Twice__GOTY_Edition/
©2019 From Software, Inc. All rights reserved. All other trademarks and trade names are the properties of their respective owners.
Dark Souls is a trademark of BANDAI NAMCO Entertainment Inc. Bandai Namco is not the publisher of SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE.
Year 3追加キャラクター第2弾のC.ヴァイパーがこの秋配信！
・タイトル：ストリートファイター6
・割引率：50％
・価格：2495円（2025年9月30日まで）
・メーカー：カプコン
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM
巨大都市ナイトシティで自分だけのストーリーを紡ごう！SFオープンワールドA・ADV
・タイトル：サイバーパンク2077
・割引率：65％
・価格：3072円（2025年9月29日まで）
・メーカー：CD PROJEKT RED
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1091500/2077/
CD PROJEKT®, Cyberpunk®, Cyberpunk 2077® are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. © CD PROJEKT S.A. All rights reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.
シリーズ最新作の『オクトパストラベラー0』は12月5日に発売！
・タイトル：オクトパストラベラー II
・割引率：60％
・価格：3120円（2025年9月30日まで）
・メーカー：スクウェア・エニックス
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1971650/_II/
© SQUARE ENIX
