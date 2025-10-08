ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（10月8日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

オリジナルストーリーで楽しめる「グラブル」初の本格アクションRPG

・タイトル：グランブルーファンタジー リリンク

・割引率：55％

・価格：5296円（2025年10月20日まで）

・メーカー：Cygames

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/881020/GRANBLUE_FANTASY_Relink/

© Cygames, Inc.

文永11年（1274年）の対馬を舞台に、侵略者の元軍との戦いを描くオープンワールド時代劇A・ADV

・タイトル：Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT

・割引率：33％

・価格：5085円（2025年10月13日まで）

・メーカー：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2215430/Ghost_of_Tsushima_DIRECTORS_CUT/

©2024 Sony Interactive Entertainment LLC. Sucker Punch Productions LLC が開発。Ghost of Tsushima は、米国およびその他の国における Sony Interactive Entertainment LLC の登録商標です。

長編伝奇ビジュアルノベル『月姫』のキャラが激突する体験格闘ゲーム！

・タイトル：MELTY BLOOD: TYPE LUMINA

・割引率：70％

・価格：2244円（2025年10月21日まで）

・メーカー：Lasengle

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1372280/MELTY_BLOOD_TYPE_LUMINA/

©TYPE-MOON / Project LUMINA

自分で手軽にゲームが作れる「ツクール」シリーズがセールでお買い得！

・タイトル：RPGツクールMV

・割引率：90％

・価格：870円（2025年10月21日まで）

・メーカー：Gotcha Gotcha Games

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/363890/RPGMV/

©Gotcha Gotcha Games Inc./YOJI OJIMA 2020

ユーザー評価が非常に好評なトレーディングカードショップ経営シミュレーション

・タイトル：TCG Card Shop Simulator【早期アクセスゲーム】

・割引率：40％

・価格：900円（2025年10月14日まで）

・メーカー：OPNeon Games

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/3070070/TCG_Card_Shop_Simulator/

© OPNeon Games