『Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT』など注目作も！
55％オフで『グランブルーファンタジー リリンク』がお買い得！本作だけの空の物語を楽しもう【Steam今週のセール情報】
2025年10月08日 18時00分更新
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（10月8日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
オリジナルストーリーで楽しめる「グラブル」初の本格アクションRPG
・タイトル：グランブルーファンタジー リリンク
・割引率：55％
・価格：5296円（2025年10月20日まで）
・メーカー：Cygames
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/881020/GRANBLUE_FANTASY_Relink/
© Cygames, Inc.
文永11年（1274年）の対馬を舞台に、侵略者の元軍との戦いを描くオープンワールド時代劇A・ADV
・タイトル：Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT
・割引率：33％
・価格：5085円（2025年10月13日まで）
・メーカー：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2215430/Ghost_of_Tsushima_DIRECTORS_CUT/
©2024 Sony Interactive Entertainment LLC. Sucker Punch Productions LLC が開発。Ghost of Tsushima は、米国およびその他の国における Sony Interactive Entertainment LLC の登録商標です。
長編伝奇ビジュアルノベル『月姫』のキャラが激突する体験格闘ゲーム！
・タイトル：MELTY BLOOD: TYPE LUMINA
・割引率：70％
・価格：2244円（2025年10月21日まで）
・メーカー：Lasengle
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1372280/MELTY_BLOOD_TYPE_LUMINA/
©TYPE-MOON / Project LUMINA
自分で手軽にゲームが作れる「ツクール」シリーズがセールでお買い得！
・タイトル：RPGツクールMV
・割引率：90％
・価格：870円（2025年10月21日まで）
・メーカー：Gotcha Gotcha Games
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/363890/RPGMV/
©Gotcha Gotcha Games Inc./YOJI OJIMA 2020
ユーザー評価が非常に好評なトレーディングカードショップ経営シミュレーション
・タイトル：TCG Card Shop Simulator【早期アクセスゲーム】
・割引率：40％
・価格：900円（2025年10月14日まで）
・メーカー：OPNeon Games
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/3070070/TCG_Card_Shop_Simulator/
© OPNeon Games
ASCII.jpの最新情報を購読しよう