いいよね。「月見」グルメ大集合！

ケンタ12年目の「とろ～り月見」スタート！ とにかく“たまご押し”で勝負

2025年08月27日 12時55分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

ケンタの月見始まったよ！

　ケンタッキーフライドチキン（以下KFC）は本日8月27日から「とろ～り月見」シリーズ全4種を全国の店舗で販売開始しました。

ケンタの月見スタート
注目はタルタルたっぷりの“和カツ”

　KFCでは例年「和風チキンカツバーガー（通称和カツ）」と「チキンフィレバーガー」をベースとして、月に見立てた目玉焼き風オムレツを加えた“月見”商品を販売してきました。

　今年の注目は和カツをベースとした「とろ～り月見和風チキンカツバーガータマゴたっぷりタルタル」。昨年はハーブが効いたタルタルソースを使用していたところ、今年はハーブを抑え、よりたまご本来の味わいを楽しめる構成に仕上げたとしています。

▲「とろ～り月見和風チキンカツバーガータマゴたっぷりタルタル」単品590円

　秘伝の醤油風味のテリヤキソースがたっぷり絡んだチキンカツに、“とろ～り”とした目玉焼き風オムレツ、そしてたまご具材たっぷりのタルタルソースを30gと、千切りキャベツを合わせたボリューム満点のバーガー。

　タルタルソースは、ハーブを抑えることでよりたまご本来の味わいに刷新。

月見ツイスター、月見パイも
一部店舗限定で月見の「トリプル」も

　さらに、同じく、とろ～りとした目玉焼き風オムレツを使用した「とろ～り月見チーズフィレバーガー」、“とろ～り月見”の元祖とも言える「とろ～り月見ツイスター」、おもちが入った「おもちカスタードの月見パイ」を展開します。

▲「とろ～り月見チーズフィレバーガー」単品540円

▲「とろ～り月見ツイスター」単品480円

▲「おもちカスタードの月見パイ」単品300円

　さらに、アピアさっぽろ店、仙台駅前店、恵比寿駅前店、名古屋栄セントラルパーク店、南海難波店、広島紙屋町店、天神サザン通り店の7店舗限定で、「トリプル月見バーガー」を9月2日まで販売します。

▲※7店舗限定「トリプル月見バーガー」990円

　関連記事：やば！ケンタ、たまごが3枚「トリプル月見」を7店舗限定で発売！トロ～リでズッシリ

ケンタは月見12年目！“とろ～り月見”押し

　事前に開かれた発表会では、日本ケンタッキー・フライド・チキン マーケティング本部副部長兼マーケティング部長の大江文氏が登壇し、KFCの「月見バーガー」のこだわりを語りました。

（左）日本ケンタッキー・フライド・チキン マーケティング本部副部長兼マーケティング部長 大江文氏

　KFCは2022年から、それまで“サンド”として展開してきたバーガーメニューの名称を「バーガー」へと刷新。あわせて「バーガー本気宣言」を掲げ、開発に一層力を注いできました。その成果として、2024年度のバーガー売上は2022年度比で約1.5倍にまで拡大したといいます。

　そんな中、KFCは例年「月見バーガー」を販売していますが、いまや“月見グルメ”は外食市場全体でも大きなトレンドに。2023年度から2024年度にかけて、月見商品を投入するブランドは11から18へと急増したそうです。

2013年より月見参入。最初は「月見ツイスター」からだった

　では、KFCならではの“月見”の強みとは何か――。大江氏が挙げたのは、かじった瞬間に口いっぱいにとろりと広がる「目玉焼き風オムレツ」の卵黄ソース。実は、KFCが月見市場に参入したのは2013年の「月見ツイスター」からで、今年で12年目の歴史を持ちます。こうした歩みを背景に、今年ははたまご好きの人により楽しんでもらいたいと、“とろ～り月見”をさらに引き立てるラインナップで展開していくと語りました。

　なお、発表会には、KFCの「Chief Tamago Officer（チーフたまごオフィサー）」に就任したなかやまきんに君もゲストとして登場。「ヤー！」の掛け声で会場を沸かせてくれましたよ！

トリプル月見バーガーを食べる際、筋肉コンピューターに本当にたまごが3枚入っているか尋ねるなかやまきんに君

1日のスケジュールを語るなかやまきんに君。毎日たまごを5つ食べているそう（フリップだと6つ食べていることになっているが書き間違い）

「ヤー!!」

「たまご3枚でおいしさ100倍」とアピールするなかやまきんに君。フォトセッションの時に「パワー下さい～」と報道陣に声をかけられると、ことごとく「ヤー！」と返して笑いを誘っていたところ、「ヤー下さい～」と言われて戸惑ってしまっていたのが印象的でした

※記事中の価格は税込

■関連サイト

ナベコ

酒好きご飯好きのライター、編集者。フードコーディネーター。
♪アスキーグルメでおいしい情報発信中♪


