ケンタ12年目の「とろ～り月見」スタート！ とにかく“たまご押し”で勝負
2025年08月27日 12時55分更新
ケンタッキーフライドチキン（以下KFC）は本日8月27日から「とろ～り月見」シリーズ全4種を全国の店舗で販売開始しました。
ケンタの月見スタート
注目はタルタルたっぷりの“和カツ”
KFCでは例年「和風チキンカツバーガー（通称和カツ）」と「チキンフィレバーガー」をベースとして、月に見立てた目玉焼き風オムレツを加えた“月見”商品を販売してきました。
今年の注目は和カツをベースとした「とろ～り月見和風チキンカツバーガータマゴたっぷりタルタル」。昨年はハーブが効いたタルタルソースを使用していたところ、今年はハーブを抑え、よりたまご本来の味わいを楽しめる構成に仕上げたとしています。
▲「とろ～り月見和風チキンカツバーガータマゴたっぷりタルタル」単品590円
秘伝の醤油風味のテリヤキソースがたっぷり絡んだチキンカツに、“とろ～り”とした目玉焼き風オムレツ、そしてたまご具材たっぷりのタルタルソースを30gと、千切りキャベツを合わせたボリューム満点のバーガー。
タルタルソースは、ハーブを抑えることでよりたまご本来の味わいに刷新。
月見ツイスター、月見パイも
一部店舗限定で月見の「トリプル」も
さらに、同じく、とろ～りとした目玉焼き風オムレツを使用した「とろ～り月見チーズフィレバーガー」、“とろ～り月見”の元祖とも言える「とろ～り月見ツイスター」、おもちが入った「おもちカスタードの月見パイ」を展開します。
▲「とろ～り月見チーズフィレバーガー」単品540円
▲「とろ～り月見ツイスター」単品480円
▲「おもちカスタードの月見パイ」単品300円
さらに、アピアさっぽろ店、仙台駅前店、恵比寿駅前店、名古屋栄セントラルパーク店、南海難波店、広島紙屋町店、天神サザン通り店の7店舗限定で、「トリプル月見バーガー」を9月2日まで販売します。
▲※7店舗限定「トリプル月見バーガー」990円
関連記事：やば！ケンタ、たまごが3枚「トリプル月見」を7店舗限定で発売！トロ～リでズッシリ
ケンタは月見12年目！“とろ～り月見”押し
事前に開かれた発表会では、日本ケンタッキー・フライド・チキン マーケティング本部副部長兼マーケティング部長の大江文氏が登壇し、KFCの「月見バーガー」のこだわりを語りました。
KFCは2022年から、それまで“サンド”として展開してきたバーガーメニューの名称を「バーガー」へと刷新。あわせて「バーガー本気宣言」を掲げ、開発に一層力を注いできました。その成果として、2024年度のバーガー売上は2022年度比で約1.5倍にまで拡大したといいます。
そんな中、KFCは例年「月見バーガー」を販売していますが、いまや“月見グルメ”は外食市場全体でも大きなトレンドに。2023年度から2024年度にかけて、月見商品を投入するブランドは11から18へと急増したそうです。
では、KFCならではの“月見”の強みとは何か――。大江氏が挙げたのは、かじった瞬間に口いっぱいにとろりと広がる「目玉焼き風オムレツ」の卵黄ソース。実は、KFCが月見市場に参入したのは2013年の「月見ツイスター」からで、今年で12年目の歴史を持ちます。こうした歩みを背景に、今年ははたまご好きの人により楽しんでもらいたいと、“とろ～り月見”をさらに引き立てるラインナップで展開していくと語りました。
なお、発表会には、KFCの「Chief Tamago Officer（チーフたまごオフィサー）」に就任したなかやまきんに君もゲストとして登場。「ヤー！」の掛け声で会場を沸かせてくれましたよ！
※記事中の価格は税込
ナベコ
酒好きご飯好きのライター、編集者。フードコーディネーター。
♪アスキーグルメでおいしい情報発信中♪
※記事中の価格は税込
ナベコ
酒好きご飯好きのライター、編集者。フードコーディネーター。
♪アスキーグルメでおいしい情報発信中♪
この連載の記事
-
グルメ「月見鶏たま天丼」「月見チーズハンバーグ天丼」が登場！天丼・天ぷら本舗 さん天で
-
グルメ話題の「月見もっち」が今年も！“おもち”入りバーガーだよ
-
グルメやば！ケンタ、たまごが3枚「トリプル月見」を7店舗限定で発売！トロ～リでズッシリ
-
グルメうなぎたっぷり「月見テラ丼」！ごはん大盛り無料でドーンと登場
-
グルメ最高か！びくドンの「月見」は“てりマヨ”バーグ！甘辛な秋メニュー
-
グルメこれはズルイ！「月見温たま牛肉つけうどん」なか卯から。秋のコク旨～
-
グルメマクドナルド「月見」のトリプルも！“すき焼き”“ボリューミー”など豪華な全8種
-
グルメマジで3枚！マクドナルド「トリプル“月見”」ズッシリ、最高、待ってた
-
グルメ話題の“ふわっとろっ”「月見鍋」って？ メレンゲと卵黄の新食感
-
グルメデカいと評判！コメダ「お月見フルムーン」今年も2種で光り輝くぞ
- この連載の一覧へ