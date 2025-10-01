タリーズで“月見”ができる！「もちもちみたらし団子ラテ」などほっこり新商品がたくさん

コーヒーショップ「タリーズコーヒー」は、10月3日より、日本の秋の風情「お月見」をテーマにした季節商品各種を全国の店舗で販売する。



お月見企画のテーマタイトルは「まったりーず」。



忙しい日常から少し離れ、タリーズで “まったり”と 心豊かな時間を楽しんでほしいという想いを込めているそうだ。



今回は、都内のタリーズコーヒージャパン本社で開かれた発表会でいち早く商品をチェックしてきた！

ドリンクは2種、フードは1種登場！

タリーズから初めてとなる”お月見”キャンペーンにはお団子をモチーフにした「みたらし」フレーバーのカフェラテやフローズンドリンク、月をイメージしたフードや限定グッズが登場する。

「（月見商品で多い）卵ではなく、月を眺め、ゆったりと過ごすひとときという日本の伝統的な情緒になぞらえて表現したい」という説明があったように、それぞれ月を意識した見た目に仕上がっている。



まずはドリンク2種から。

こちらは「もちもちみたらし団子シェイク」（Tallのみ、790円）。

スイーツの定番であるみたらし団子をフローズン仕立てでひんやりと楽しめる一杯。飲み進めるうちに、ミルキーな甘さのシェイクと甘じょっぱいみたらしソースが混ざり合い、和と洋が調和した奥深い風味が感じられる。

お月見のお団子を連想させるもちもちのおもちは3つ。小さいながらも弾力があり、ドリンクにお月見らしい雰囲気を添えてくれていた。時間が経っても固くならずにいただくことができたのも嬉しい。

もう1つは「もちもちみたらし団子ラテ」（HOTまたはICED、Short：670円、Tall：730 円、Grande：790円）。

商品を通じて日本の素材の魅力を伝える「FUN FAN JAPAN！」プロジェクトの一環として、日本の伝統食材「醤油」にフォーカスし、ヤマサ醤油株式会社との共同で作り上げた、こだわりのみたらしソースを使用。

醤油の香ばしく深みのあるみたらしソースの甘じょっぱさが織りなす、上品でほっとする味わいの一杯だ。 こちらも生クリームがたっぷりで、好きな人にはたまらないであろう量がトッピング。

ちなみに今回はホットでいただいたが、上にのったお餅はラテの熱で少し温められてとろとろとした食感も楽しめた。

「みたらしソース」のちょこっと裏話

なお、先述したように「もちもちみたらし団子ラテ」のみたらしソースにはヤマサ醤油の醤油が使われている。これはタリーズの担当者がソースに合う醤油を探した結果、今回ヤマサ醤油が採用されたものだ。

タリーズは、これまでにもヤマサ醤油と食材提供などで関わりがあったことから、今回のお月見企画でもみたらしに使用する醤油について相談。すると「甘み、旨み、香り」がイメージにぴったり合う醤油が見つかり、ヤマサ醤油を採用することになったという。

クッキーがいい役割。飲み切れるかな？の心配いらず

ドリンクを見てまず目に入るのは満月の形をしたクッキー。シンプルな味わいで、サクッとした食感。お月見らしい見た目以外に特筆することはないかと思っていたが……。

実はこのクッキーがいい役割を果たしており、いい意味で淡白な味わいであることから、ちょうど箸休めとしてありがたいポジションに座っている。

また、どちらも甘さとしょっぱさのバランスがちょうど良く、飽きずにいただけた。あまじょっぱさやさまざまな食感、そして何より見た目のかわいらしさや雰囲気が楽しめる。「ちょっと多いかな……」そんな心配がある方も、意外に飲み進みやすいはずなので、食感を楽しみつつ飲んでみてほしい。

フードはふんわり甘いカスタード

フードは1種類で「お月見ベアフルのスチームケーキ」（370円）。





カスタードテイストのクリームが入ったしっとり、ふんわりとした食感のスチームケーキで、まんまるの月をイメージしたケーキに焼き印でひとつひとつベアフルの顔を描いている。

まんまるでふわふわな生地の中にはカスタードがたっぷり入っており、かなり甘〜いスイーツ。1つ1つ手作業でつけられるというかわいい顔が愛らしい。

何につけよう？今だけのグッズも

この時期だけのグッズも1種類販売。

こちらは「お月見ベアフルクリップ」（1450円）で、ヘアアクセサリーやバッグにつけるなど、さまざまな用途で使うことができる。

1人あたりの販売個数に制限はないが、店舗ごとに在庫数も異なるというから、早めの購入が良さそうだ。

店舗でのキャンペーンが盛りだくさん！

また、タリーズのお月見期間中はお店での楽しみも様々用意。



まずは「めっちゃでっかいお月見ベアフル」が、店舗限定・期間限定で登場するキャンペーン。

全長約2メートルの「めっちゃでっかいお月見ベアフル」を実際に見て、写真を撮って楽しむことができる。全国に5か所しかない特別なブースで、一緒に"まったりーず"できるというものだ。

設置期間は9月25日から11月4日まで。こちらはドリンクやフードと写真を撮ったり、もちろん横並びで一緒に写真撮ってもOK。 出来上がった試作品を見て流石に驚いたというかなり大きい「めっちゃでっかいお月見ベアフル」。

全長およそ2m（！）近くあるという「めっちゃでっかいお月見ベアフル」が展示されているのは有明ガーデン店、マークイズみなとみらい店、&TEA 名古屋ラシック店、グランフロント大阪北館1F店、ワン・フクオカ・ビルディング店の5店舗。

残念ながら「めっちゃでっかいお月見ベアフル」の販売は無いが、抽選で当たるSNSへの投稿キャンペーンも開始。10月3日から10月26日の間、InstagramまたはXで、まったりとタリーズを楽しむ投稿を募集。条件としてハッシュタグの「#お月見ベアフルとまったりーず 」を使用しての投稿が必須だ。

応募者の中から抽選で5名に「めっちゃでっかいお月見ベアフル」をプレゼントする。（発送は11月を予定）

楽しいAR体験も

さらに、10月3日から11月4日の期間中、購入レシート（お月見メニューでなくても可）に印字されるQRコードをスマートフォンで読み込むと、ベアフルが満月の下でもちつきをする様子をARで体験できる企画も。

筆者も体験！ これまであまりARを体験したことがなかったのでちょっとしたコツが必要で、慣れるまで少々時間がかかったが、かわいいベアフルに出会うことができた。

今年のお月見はタリーズでまったりしよう

9月も終盤だが、日中の気温が下がり過ごしやすい日も少しずつ増えてきた。"お月見"としてキャンペーンを行うのは初めてのタリーズで、これまでになかった体験を楽しんでみては。

ドリンクやフードのかわいさや見た目はもちろん、タリーズがこだわった味わい、さらにはおひとりでも楽しめる工夫も盛りだくさん。この秋は、"まったりーず"してみよう。