“お月見とんかつ”御膳がおいしそう！とろ～り「お月見とろろ」で

「とんかつ新宿さぼてん」は、全国のレストラン店舗にて本日9月16日から、「熟成三元麦豚ロースかつ お月見とろろ御膳」を順次販売を開始した。

定番トンカツを"月見仕立て"で「熟成三元麦豚ロースかつ お月見とろろ御膳」

さぼてんでは、自慢のかつをよりおいしく食べてもらうための「食べ方提案」を行っている。中でも出汁を効かせた「とろろ」はかつと相性抜群で、絡めて楽しむ食べ方をおすすめしているそうだ。

今回は、期間限定でとろろを月見風にアレンジ。

▲熟成三元麦豚ロースかつ お月見とろろ御膳（1750円）

※追加110円で上ロースかつ（130g）に変更可能



オリジナルの特製月見とろろタレに“かつ”をくぐらせて楽しむ、今だけの特別な御膳。月見だれは、よくかき混ぜてかつと味わうのはもちろん、ご飯にかけてもおいしく味わえるそう。とろ～り、濃厚な旨みが堪能できるんだとか。



販売は全国のレストラン店舗にて、9月16日から10月中旬ごろまでを予定。

ご飯との相性も楽しみ！

定番のとんかつがもっと贅沢に味わえるさぼてん流のお月見メニュー。とんかつとはもちろん、ご飯との相性にも期待！ 秋を感じながらまったりと楽しみたい！

（※文中の価格はすべて税込）