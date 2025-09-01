このページの本文へ

「小僧寿し」で9月1日～

「寿司10貫」698円！まぐろ炙り、サーモン炙りなど“炙り三昧”が平日限定で

2025年09月01日 12時10分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

平日限定！

　持ち帰りすしの「小僧寿し」は、9月1日～5日の期間限定で「炙り三昧フェア」を開催します（一部店舗をのぞく）。

平日限定「炙り三昧」10貫セット

　平日5日間限定のフェア。主役は「炙り寿司」。炙ることで、ネタの風味が増し、旨味が凝縮され、素材の旨さが際立つとされています。今回のフェアでは、炙りネタ5種を含んだ10貫セットを6種用意しています。価格はいずれも698円。

　人気No.1ネタであるまぐろの炙りのほか、程よい脂が楽しめる炙りサーモン、えびの旨みと香ばしさが絶品という炙りえび、香ばしい香りと食感を特徴とした炙りいか、柔らかくとろっとした食感の穴子が登場。「5種盛り」か、それぞれのネタをメインにしたセットかで選べます。

＜9月1日～5日＞

▲炙り三昧 5種盛り　698円

▲炙り三昧 まぐろ　698円

▲炙り三昧 サーモン　698円

▲炙り三昧 えび　698円

▲炙り三昧 穴子　698円

▲炙り三昧 いか　698円

炙りネタメインはめずらしい

　炙り寿司が好きな方は多いと思いますが、持ち帰りで炙り寿司がたっぷり入っているのは珍しいですよね。「炙りまぐろ」や「炙りサーモン」に目がない方には朗報。10貫698円というお手軽さもうれしいポイントです。

　平日限定ではありますが、お近くに小僧寿しがある方はぜひチェックしてみてください。

※一部地域・店舗により未実施の場合や、内容・金額が異なる場合がある。
※各店舗の準備数が無くなり次第終了となる。

※記事中の価格は税込

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧