このページの本文へ

肉食ナベコの「なんでも食べてみる」 第1059回

関東限定で発売中

ローソンで「ペヤングおにぎり」を発見！ 気をつけろ、相当辛いぞ

2025年08月15日 11時30分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

これは…

　お盆の真っ最中、コンビニのローソンで気になる商品を発見してしまいました。

　「激辛ペヤングおにぎり」。あの、カップやきそばのペヤングの名を冠したおにぎりです。

ローソン、エリア限定で「ペヤング」とコラボ

　こちらの商品は地域限定。ローソンが「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して地域限定商品を各エリアで展開する中で、関東限定商品として8月12日から登場しています（関連記事）。

　関東のカップやきそばの雄、ペヤング。「ペヤングソースやきそば」を手掛けるまるか食品は群馬県伊勢崎市に本社があることからも、圧倒的に関東でシェアが高いと言われています。

■激辛ペヤングおにぎり
　価格：181円
　販売エリア；茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県

　そんなペヤングには、通常のソースやきそば以外にも「ペヤング 激辛やきそば」が（ほぼ）レギュラー品として売られています。おにぎりは、この「激辛」とコラボしているようです。

　ペヤングというと「激辛MAX END」「獄激辛」など常軌を逸した辛さの商品が話題になりましたが、「激辛」は2012年から登場している息の長い商品で、辛いとはいえその中にもきちんとうまみが感じられることから、ミドルレンジの激辛として支持を得ています（辛いもの好きなナベコの所感）。

どれだけ辛いの？ 食べてみた

「激辛ペヤングおにぎり」実食

　さてこの、「激辛ペヤングおにぎり」の辛さはいかに。

　公式サイトでの商品の説明は以下。

ーーー
ごはんを炊く時に「激辛ソース」を入れ、さらに炊きあがったごはんにも「激辛ソース」を入れてキレのある辛さに仕立てました。ペヤングに別添される「ふりかけ」をごはんに混ぜ込みました。
ーーー

　ごはんを炊く前と炊きあがったあとでソースの2度使いとはある意味贅沢。工場がソースの香りで大変なことになっただろうなと想像しつつ、食べてみました。

麺も混ざっている

　飛び込んでくるのは、ソースのスパイシーで酸味のある味わい。なるほど、いわゆる“そばめし”の味わいで、ペヤングらしい爽やか系のソースがごはんとマッチしてそこまで辛くない……。

　……と、思ったのですが一拍おいて辛さが追いかけてきました！

　唐辛子をたくさん使用しているであろうヒリつく辛さ。

　ドンドンドーン!!

　うひゃひゃ、辛くて笑っちゃいます。

か、辛いやんけー

　そうそう、ペヤングのソースって甘みが少なくてすっきりしているから、その分激辛商品だと辛さがキーンとせりあがってくるのです。

　そのペヤングらしい辛さがひと口ごとに暴れます。けっして食べられない辛さではないのですが、食べている次第に顔に汗がにじんできました。これは辛いもの好きにはご褒美！

　おにぎりだとお米の甘みもあろうはずのところ、ごはんを炊く前と炊きあがったあとで丁寧にソースをまとわせていることで、きちんとペヤングらしい、やっちゃった感のある辛さを再現しているのでしょう。

油断しているとキケンな辛さ

　繰り返し書きますが、「激辛MAX END」「獄激辛」といった上位モデルを表現したわけではなくふつうの「激辛」（“ふつうの激辛”とはなんなのかというツッコミはさておき）を表現したおにぎりなので、辛さの中にもちゃんとうまみが感じられます。

さりげなく「激辛」って書かれているけど、相当だよ

　ただし当然、辛いものが苦手な人やお子さんにはオススメできません。「言ってもそんなに辛くないでしょ～」と油断して食べるとびっくりする辛さだと思います。

　他のおにぎりと一緒にさりげなく並んでいましたが、なかなか狂気が見え隠れる商品だなと、いろいろな意味で感心しました。

　というわけで、関東圏にお住いの辛いもの好きな人はぜひ試してほしい「激辛ペヤングおにぎり」でした！ クセになる辛さで、私は販売期間中にまたリピートしたいです！

罠感あるよね

　なお関東のローソンでは、ペヤング激辛ソースを使用した「激辛！冷しペヤング」(599円）も発売されています。こちらも罠感が半端ない。

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

ナベコ

酒好きご飯好きのライター、編集者。フードコーディネーター。
♪アスキーグルメでおいしい情報発信中♪

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧