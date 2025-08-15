ローソンで「ペヤングおにぎり」を発見！ 気をつけろ、相当辛いぞ

お盆の真っ最中、コンビニのローソンで気になる商品を発見してしまいました。

「激辛ペヤングおにぎり」。あの、カップやきそばのペヤングの名を冠したおにぎりです。

ローソン、エリア限定で「ペヤング」とコラボ

こちらの商品は地域限定。ローソンが「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して地域限定商品を各エリアで展開する中で、関東限定商品として8月12日から登場しています（関連記事）。

関東のカップやきそばの雄、ペヤング。「ペヤングソースやきそば」を手掛けるまるか食品は群馬県伊勢崎市に本社があることからも、圧倒的に関東でシェアが高いと言われています。

■激辛ペヤングおにぎり

価格：181円

販売エリア；茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県

そんなペヤングには、通常のソースやきそば以外にも「ペヤング 激辛やきそば」が（ほぼ）レギュラー品として売られています。おにぎりは、この「激辛」とコラボしているようです。

ペヤングというと「激辛MAX END」「獄激辛」など常軌を逸した辛さの商品が話題になりましたが、「激辛」は2012年から登場している息の長い商品で、辛いとはいえその中にもきちんとうまみが感じられることから、ミドルレンジの激辛として支持を得ています（辛いもの好きなナベコの所感）。

どれだけ辛いの？ 食べてみた

さてこの、「激辛ペヤングおにぎり」の辛さはいかに。

公式サイトでの商品の説明は以下。

ーーー

ごはんを炊く時に「激辛ソース」を入れ、さらに炊きあがったごはんにも「激辛ソース」を入れてキレのある辛さに仕立てました。ペヤングに別添される「ふりかけ」をごはんに混ぜ込みました。

ーーー

ごはんを炊く前と炊きあがったあとでソースの2度使いとはある意味贅沢。工場がソースの香りで大変なことになっただろうなと想像しつつ、食べてみました。

飛び込んでくるのは、ソースのスパイシーで酸味のある味わい。なるほど、いわゆる“そばめし”の味わいで、ペヤングらしい爽やか系のソースがごはんとマッチしてそこまで辛くない……。

……と、思ったのですが一拍おいて辛さが追いかけてきました！



唐辛子をたくさん使用しているであろうヒリつく辛さ。



ドンドンドーン!!



うひゃひゃ、辛くて笑っちゃいます。

そうそう、ペヤングのソースって甘みが少なくてすっきりしているから、その分激辛商品だと辛さがキーンとせりあがってくるのです。

そのペヤングらしい辛さがひと口ごとに暴れます。けっして食べられない辛さではないのですが、食べている次第に顔に汗がにじんできました。これは辛いもの好きにはご褒美！

おにぎりだとお米の甘みもあろうはずのところ、ごはんを炊く前と炊きあがったあとで丁寧にソースをまとわせていることで、きちんとペヤングらしい、やっちゃった感のある辛さを再現しているのでしょう。

油断しているとキケンな辛さ

繰り返し書きますが、「激辛MAX END」「獄激辛」といった上位モデルを表現したわけではなくふつうの「激辛」（“ふつうの激辛”とはなんなのかというツッコミはさておき）を表現したおにぎりなので、辛さの中にもちゃんとうまみが感じられます。

ただし当然、辛いものが苦手な人やお子さんにはオススメできません。「言ってもそんなに辛くないでしょ～」と油断して食べるとびっくりする辛さだと思います。



他のおにぎりと一緒にさりげなく並んでいましたが、なかなか狂気が見え隠れる商品だなと、いろいろな意味で感心しました。

というわけで、関東圏にお住いの辛いもの好きな人はぜひ試してほしい「激辛ペヤングおにぎり」でした！ クセになる辛さで、私は販売期間中にまたリピートしたいです！

罠感あるよね

なお関東のローソンでは、ペヤング激辛ソースを使用した「激辛！冷しペヤング」(599円）も発売されています。こちらも罠感が半端ない。

※価格は税込み表記です。