【今週】モスの人気「月見フォカッチャ」が今年も！リンガーハット「コーンバターみそちゃんぽん」復活

この記事では、アスキーグルメが注目する、今週のキャンペーンや新発売グルメを紹介。おいしいものを食べてがんばりましょう！

コーンたっぷり！

「北海道コーンバターみそちゃんぽん」9月8日～

長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」では、期間限定メニュー「北海道コーンバターみそちゃんぽん」を9月8日より順次販売開始します（全国発売は9月12日）。



北海道産のスーパースイートコーンをたっぷり100g使用し、さらに北海道産バターをのせた、“北海道の恵みを感じられる”みそちゃんぽん。甘いスイートコーンとバターのコクが相性抜群なんだとか。

標準価格は麺100g 1200円、麺200g 1280円（一部の対象のエリア、店舗では特別価格を設定）。

ファミマ人気の「極旨 黒豚まん」が今年も！

カレーフレーバーが新登場 9月9日～

ファミリーマートは9月9日から毎年恒例の「極旨 黒豚まん」と、新商品「極旨 黒豚まんカレー」を発売します。価格はいずれも240円。

売上が伸長している「極旨 黒豚まん」に、期間限定でカレーフレーバーのバリエーションを増やしました。国産黒豚と玉ねぎを使用しており、そこに、22種の香辛料を配合した山椒香る欧風カレーソースを合わせたとのことです。

スターバックスに秋フラペチーノ

「洋なし 生キャラメル」 9月10日～

スターバックス コーヒーは9月10日、新商品「洋なし 生キャラメル フラペチーノ」を発売します。持ち帰り687円、店内700円。

シャキッとした食感の洋なし果肉と、甘みとコクのある生キャラメルソースを組み合わせたフラペチーノで、ホイップクリームの上には山形県産ラ・フランス果汁を使ったソースをトッピングしています。

ひと口目から広がる素材の風味と、飲む層や混ぜることで変わる味わいが特徴で、スイーツ感覚で味わえるドリンクなんだとか。

今年で4年目！モスの「月見フォカッチャ」

卵黄ソースがより濃厚に 9月10日～

モスバーガーは9月10日から11月中旬まで、「月見フォカッチャ」を期間限定で発売します。590円。

天然羊腸を使用した馬蹄形ソーセージにモスオリジナルのバーベキューソースと半熟風たまごを合わせ、フォカッチャでサンドしたメニュー。

今年は卵黄ソースの濃厚さを増すために醤油の配合を見直し、よりコクのある味わいにリニューアル。半熟風たまごには「卵殻」から作られた卵殻カルシウムも使用されています。

とんかつの松のやで“揚げない”メニュー

「ローストポーク丼」 9月10日～

松のやは9月10日15時から、初となる「ローストポーク丼」を発売します。ライス大盛り無料で、930円。

しっとりやわらかな食感のローストポークをたっぷり盛り付けた丼ぶりです。しょうゆベースのローストポークソースと、この商品のために開発されたレフォールソースの2種類の特製ソースが肉の旨みを引き立てるといいます。

ホースラディッシュ、素揚げしたキャベツもポイント。

サブウェイの秋は「タルタル」！

「だしタルえび」など登場 9月10日～

サブウェイは9月10日から期間限定で「だしタルえび」「だしタルてり焼き」「だしタルゆず豚しゃぶ」の3種類を発売します。

人気のタルタルソースに、3種のかつお原料を加えた新しい「だしタルタル」を使用し、秋らしい香りと深みを演出しています。

やりすぎなんじゃ…ドムドムから

「ゴレンジャー」バーガー 9月12日～

ドムドムハンバーガーは9月12日から、期間限定で「スーパー戦隊バーガー」を発売します。単品890円、セット1290円。

特撮テレビドラマのヒーロー「秘密戦隊『ゴレンジャー』」をイメージした商品。 ゴレンジャー5色の食材を組み合わせたユニークなバーガーで、レッドバンズにジューシーなダブルパティを挟み、レタスと目玉焼きといっしょに挟んでいます。

