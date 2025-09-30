ファミマ「月見背徳メシ」が強め！ 背脂、ニンニク、肉…全10種が本日から

ファミリーマートは「月見背徳メシ」全10種類を9月30日より全国の店舗にて発売する。

ファミマ流の月見がいよいよ初開催！

「月見背徳メシ」全10種が登場

ファミリーマートでは、月見を象徴する卵食材に、食欲を爆発させる背徳食材で「月見背徳メシ」を展開する。

"普通の月見じゃモノ足りない。"をテーマに、おむすび、弁当、丼、バーガー、パスタ、グラタンなどに、月見を象徴する卵と食欲をかき立てる5種類の背徳食材（背脂、にんにく、から揚げ、マヨソース、チーズ）を使用したオリジナル商品全10種類。

▲「大きなおむすび 月見おむすびマヨたま」（328円）

1/2カットした煮たまごに、こってりやみつきになる味わいの背脂が入ったガーリックマヨを組み合わせている。鶏ガラの旨味とペッパーが効いた醤油ご飯で包んだ一品。



▲「ニンニク背脂が決め手のから揚げ＆豚焼肉月見丼」（668円）

から揚げやそぼろなど色々な具材が入って、何度もおいしい背徳感満載の丼ぶり。から揚げはニンニクで下味を付け、さらに「ニンニクだれ」と「背脂」をトッピング。そぼろには、一味マヨソースをかけて、最後まで食べ飽きない仕立てに。



▲「月見天津飯（背脂入り炒飯）」（698円）

背脂を加えることでこってり感を出した炒飯に、ふっくらと焼き上げた玉子を乗せ、豚肉、ニラなどを使用したガラスープ仕立てのそぼろ餡をトッピング。天津飯で丸い月を表現している。



▲「大盛太麺！月見唐揚げ にんにくマヨパスタ」（646円）

醤油ベースに豚骨や鶏ガラの旨みを合わせた大盛パスタに、にんにくとマヨのアクセントを加えた最後まで食べ飽きない仕立て。麺は食べ応えのある太麺を使用している。卵黄風ソースや唐揚げ、にんにくチップ、みじん切りにんにく、青ねぎをトッピング。



▲「麺屋こころ監修 背脂ニンニクマシマシ！月見台湾風まぜそば」（698円）

人気の台湾風まぜそばを期間限定の「背脂ニンニクマシマシ」の仕立てで展開。食べごたえのある太麺とピリ辛の肉そぼろやニラ・もやしなどの具材に特製の旨辛だれが絡み、ガツンと濃厚な味わいがクセになるおいしさという。



▲「チーズに溺れろ！月見チーズバーガー」（430円）

月見の時期には外せない月見バーガーがトリプルチーズの背徳仕様にレベルアップ。コクと旨みのある濃厚なチェダーチーズを3枚トッピングした、まさにチーズに溺れるような仕立て。



▲「月見ガーリックベーコンポテサラ」（320円）

にんにく背脂入りのコクのあるガーリックポテトサラダに黒胡椒をきかせたガーリックマヨソースをかけて、ベーコン・ゆでたまごを乗せた背徳のポテトサラダ。仕上げのフライドガーリックで背徳感をさらにアップさせている。



▲「月見カルボナーラ風グラタン」（578円）

チーズに沼ること間違いなしのカルボナーラ風グラタン。ミルクににんにく等を加えたクリーミーでやみつき感のあるホワイトソースと濃厚なチーズソースを合わせた仕立て。ミックスチーズ、パルメザン等をトッピングし、卵黄風ソースでまんまるな月を表現している。



▲「背脂ニンニク月見まん」（210円）

とろっとろの卵黄風ソース入り、背脂ニンニクがガツンと効いた肉まん。こってり濃厚醤油ベースで背徳感たっぷりの味わいで、刻みニンニクと豚肉・背脂の食感も楽しめる。



▲「スタミナラーメンすず鬼監修 背徳ニンニク醤油 今だけタマゴ入り」（288円）

ニンニクと醤油が利いたパンチのあるスープに、ワシワシ麺（ノンフライ麺）の組み合わせの一杯。背徳月見企画に併せて、今だけタマゴ入りで展開する。

どれもうまそ〜！

今年の十五夜は10月6日。ファミリーマートでは、十五夜を目前に控え食欲の秋が最高潮に盛り上がるこのタイミングに「月見背徳メシ」を発売して、「新しいお月見の楽しみ方を提案する」という。



卵と背徳食材の組み合わせで食欲がとまらなさそう……！ 幅広いラインナップはさすがはファミマ。「月見背徳メシ」を存分に楽しめば、食欲の秋がますます加速しそう！

（※文中の価格はすべて税込）