やば！ケンタ、たまごが3枚「トリプル月見」を7店舗限定で発売！トロ～リでズッシリ

夏が終われば秋……、月見のシーズンです。今年の月見は注目度が高いです！

ケンタッキーフライドチキンは、たまご好きのための禁断メニュー「トリプル月見バーガー」（単品990円）を、8月20日～9月2日の期間、全国7店舗限定で発売します。

ケンタの「とろ～り月見」シリーズで使用している“目玉焼き風オムレツ”を、なんと3枚重ねにした大胆な一品。

さっそく食べてきました！

ケンタ7店舗限定「トリプル月見バーガー」

いち早く食べてきた！

まずビジュアルが衝撃的。たまごが折り重なり、まるで白い塔。たまご好きには夢のような姿です。

主役はたまごと、「とろ～り月見和風チキンカツバーガー」にも使われている“和カツ”。具材感たっぷりのタルタルソースが上から豪快にかかっています。

手に持つとズシッとした重量感。その理由はもちろん、たまごが3枚も入っているから。



たまご、たまご、たまご！

どこからかじりつくか迷いながら、大きく口を開けてガブリ。ふわっとしたオムレツの食感が口いっぱいに広がります。

食べ進めるうちに、トロ～リ卵黄ソースが登場。3枚重ねなので、トロ～リも3倍！ まるで茨城の名所・袋田の滝のように流れ落ちます。

うんまい！ とにかく、たまご尽くし。ふんわり、トロリ。

タルタルソースもごろごろ具材で“追加のたまご感”を演出。和カツには和風の甘いじょっぱい醤油風味テリヤキソースがしっかり絡み、食べ応えとほっとする味わいを添えています。

正直、ケンタの持ち味であるチキンカツは脇役に回っていますが、それすら許せてしまう“たまご偏愛”仕様。でも、たまご好きなら間違いなく「よくぞここまで！」と拍手喝采してしまいます。

また、ボリューミーではありますが、お肉がたくさん入っているのと違って、意外にもたれずパクパクッと食べきれてしまいます。幅広い人が挑戦しやすいのではないでしょうか。

全店での月見シリーズは8月27日スタート

この「トリプル月見バーガー」は下記7店舗限定で出現します。

■販売期間：8月20日～9月2日

■出現店舗：アピアさっぽろ店、仙台駅前店、恵比寿駅前店、名古屋栄セントラルパーク店、南海難波店、広島紙屋町店、天神サザン通り店

なお、通常の「とろ～り月見」シリーズは8月27日から全国で展開。



「とろ～り月見チーズフィレバーガー」（単品540円）や、シングルたまごの「とろ～り月見和風チキンカツバーガー タマゴたっぷりタルタル」（590円）も登場します。

今年の月見はシーズン前哨戦から白熱してます！





※記事中の価格は税込