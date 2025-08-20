このページの本文へ

肉食ナベコの「なんでも食べてみる」 第1060回

本日8月20日スタート

やば！ケンタ、たまごが3枚「トリプル月見」を7店舗限定で発売！トロ～リでズッシリ

2025年08月20日 17時50分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

もうすぐ、月見シーズン。ケンタからやばいのがきます

　夏が終われば秋……、月見のシーズンです。今年の月見は注目度が高いです！

　ケンタッキーフライドチキンは、たまご好きのための禁断メニュー「トリプル月見バーガー」（単品990円）を、8月20日～9月2日の期間、全国7店舗限定で発売します。

トリプルを7店舗限定で

　ケンタの「とろ～り月見」シリーズで使用している“目玉焼き風オムレツ”を、なんと3枚重ねにした大胆な一品。

　さっそく食べてきました！

ケンタ7店舗限定「トリプル月見バーガー」
いち早く食べてきた！

「トリプル月見バーガー」（単品990円）

　まずビジュアルが衝撃的。たまごが折り重なり、まるで白い塔。たまご好きには夢のような姿です。

　主役はたまごと、「とろ～り月見和風チキンカツバーガー」にも使われている“和カツ”。具材感たっぷりのタルタルソースが上から豪快にかかっています。

　手に持つとズシッとした重量感。その理由はもちろん、たまごが3枚も入っているから。

　たまご、たまご、たまご！

ズシッと重い

　どこからかじりつくか迷いながら、大きく口を開けてガブリ。ふわっとしたオムレツの食感が口いっぱいに広がります。

まるで滝のように卵黄ソースがトロリ

　食べ進めるうちに、トロ～リ卵黄ソースが登場。3枚重ねなので、トロ～リも3倍！ まるで茨城の名所・袋田の滝のように流れ落ちます。

　うんまい！ とにかく、たまご尽くし。ふんわり、トロリ。

　タルタルソースもごろごろ具材で“追加のたまご感”を演出。和カツには和風の甘いじょっぱい醤油風味テリヤキソースがしっかり絡み、食べ応えとほっとする味わいを添えています。

　正直、ケンタの持ち味であるチキンカツは脇役に回っていますが、それすら許せてしまう“たまご偏愛”仕様。でも、たまご好きなら間違いなく「よくぞここまで！」と拍手喝采してしまいます。

　また、ボリューミーではありますが、お肉がたくさん入っているのと違って、意外にもたれずパクパクッと食べきれてしまいます。幅広い人が挑戦しやすいのではないでしょうか。

全店での月見シリーズは8月27日スタート

　この「トリプル月見バーガー」は下記7店舗限定で出現します。

■販売期間：8月20日～9月2日
■出現店舗：アピアさっぽろ店、仙台駅前店、恵比寿駅前店、名古屋栄セントラルパーク店、南海難波店、広島紙屋町店、天神サザン通り店

月見シーズンの前哨戦をトリプルが彩ります

　なお、通常の「とろ～り月見」シリーズは8月27日から全国で展開。

　「とろ～り月見チーズフィレバーガー」（単品540円）や、シングルたまごの「とろ～り月見和風チキンカツバーガー タマゴたっぷりタルタル」（590円）も登場します。

「とろ～り月見チーズフィレバーガー」

8月27日からは全店で月見シリーズが登場

　今年の月見はシーズン前哨戦から白熱してます！



※記事中の価格は税込

■関連サイト

ナベコ

酒好きご飯好きのライター、編集者。フードコーディネーター。
♪アスキーグルメでおいしい情報発信中♪

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧