ローソン「メガメンチ」「メガコロッケ」目を疑う大きさ

ローソンは「メガメンチ」「メガコロッケ」を9月2日に販売開始しました。
「メガメンチ」（235円）は1個当たり586kcal。
「メガコロッケ」（195円）は1個あたり445kcal。
どちらも“目を疑うほどの大きさと、思わず笑みがこぼれるほどの重量感”だとしています。
ローソンに行ったら、レジ横のお惣菜をチェックしてみましょう！
※記事中の価格は税込
