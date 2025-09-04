このページの本文へ

ローソン「メガメンチ」「メガコロッケ」目を疑う大きさ

2025年09月04日 09時45分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

メガメンチ

　ローソンは「メガメンチ」「メガコロッケ」を9月2日に販売開始しました。

　「メガメンチ」（235円）は1個当たり586kcal。

メガコロッケ

　「メガコロッケ」（195円）は1個あたり445kcal。

　どちらも“目を疑うほどの大きさと、思わず笑みがこぼれるほどの重量感”だとしています。

　ローソンに行ったら、レジ横のお惣菜をチェックしてみましょう！

※記事中の価格は税込

