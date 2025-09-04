ローソン「メガメンチ」「メガコロッケ」目を疑う大きさ

ローソンは「メガメンチ」「メガコロッケ」を9月2日に販売開始しました。

「メガメンチ」（235円）は1個当たり586kcal。

「メガコロッケ」（195円）は1個あたり445kcal。

どちらも“目を疑うほどの大きさと、思わず笑みがこぼれるほどの重量感”だとしています。

ローソンに行ったら、レジ横のお惣菜をチェックしてみましょう！

※記事中の価格は税込