ガスト、999円フェア！希少赤身の「ビーフステーキ」をコスパ販売

ファミリーレストラン「ガスト」では、9月11日より「あなたにガストミート！\999（税込1099円）フェア」を開催し、希少赤身を使用した「ガストビーフステーキ」などを販売します。

高コスパの「ガストステーキ」！

このフェアでは、希少部位のステーキやビーフ100％ハンバーグのミックスグリルを999円（税込1099円）のコスパ価格で提供。

中でも注目は「ガストビーフステーキ 希少赤身約100g」。ガストを運営するすかいらーくレストランツでは、自社工場での生産や在庫管理などを一貫して手掛ける自社サプライチェーンを構築しているため、お値打ち価格での提供が可能になっているとのことです。

【フェアメニュー】

▲ガストビーフステーキ 希少赤身約100g

税込1099円 ※数量限定

牛肉の赤身の中でもやわらかく味の濃い希少部位を厳選し、程よい赤身を残した焼き方、塩コショウの味付けのバランスにもこだわったという、ガスト自慢のステーキです。

▲ビーフ100％粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグミックスグリル

税込989円～1099円

2種類の粗挽きビーフをつなぎの卵やパン粉は使わず、5種のスパイスで仕上げた肉感のあるジューシーハンバーグと、4種のスパイスと醤油でマリネしたチキンを楽しめる一皿。

▲ビーフ100%ねぎと大葉おろしの粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグ

税込989円～1099円

ふっくらジューシーハンバーグに、大葉・ねぎ・大根おろしの爽やかさが絶妙にマッチ。ポン酢と香味野菜が香り高い、さっぱりと仕立てたという和風ハンバーグです。

約1000円でステーキをかっこめるのは嬉しい！

牛肉のステーキを1000円ちょっとで食べられる機会はあまりありませんよね。赤身肉の希少部位を使用しているため、食べ応えがありつつもたれない味わいに期待です。

秋らしい食欲をそそる肉メニュー。リーズナブルなのでチェックしておきましょう！

※記事中の価格は税込