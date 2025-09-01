餃子の王将に「麻婆ラーメン」が限定登場！ モチモチの平打ち麺がいいね

餃子の王将は、9月限定メニュー「麻婆拉麺」（858円）を本日1日に販売開始しました。

9月限定「麻婆ラーメン」はポイントが4つ

餃子チェーン「餃子の王将」は月替わりの限定メニューを展開しており、今月は「麻婆拉麺」。

麻婆豆腐と醤油ラーメンの“旨いとこどり”をした内容で、花椒の香味が効いた本格麻婆餡が、モチモチの平打ち麺にたっぷり絡み、食欲をそそるメニューと言います。麺には北海道産の小麦を使用。

リリースにはおいしい楽しみ方として、以下4つがあげられています。

ーー

１：花椒が効いた本格麻婆餡を味わう。

２：モチモチの平打ち麺に餡をたっぷり絡めてひとすすり。

３：麻婆餡とスープを徐々に混ぜ合わせ、味変を楽しむ。

４：シャキシャキモヤシも一緒だと尚宜しい。

ーー

お得なフェアセットも用意されており、単品は持ち帰り可能です。

～「麻婆拉麺」～

・単品：858円（持ち帰り842円＋20円）

・フェアセットA：

[餃子3個・マンゴーラッシー付き] 1300円

・フェアセットB：

[餃子3個・ライス小] 1230円

※各フェアセットにプラス165円で餃子3個を追加可能（ひとり1回のみ）

※各フェアセットの餃子3個および追加の餃子3個は、東日本は各プラス16円で、西日本は27円で、「にんにく激増し餃子」に変更可能(北海道の店舗を除く)

麻婆×餃子のタッグで楽しみたい

筆者ナベコとしては注目は餃子付きのセット。麻婆と餃子は相性抜群で楽しめるはず。ビールも合わせて頼んじゃいそうです。

9月の限定メニューなのでお見逃しなく！

※記事中の価格は税込