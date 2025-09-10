【迷う】なか卯に並1780円の「ウニ丼」と、お手頃「ウニおろしうどん」

丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、9月17日11時から「雲丹(うに)おろしうどん」と「ウニ丼」を期間限定で販売します。
なか卯に“雲丹”のうどん・丼
ウニの豊かな風味を存分に楽しめるというメニュー。特に注目は小750円から味わえる「雲丹おろしうどん」です。
▲雲丹おろしうどん
小750円、並840円、大940円
なか卯特製のしょうゆだれを合わせたのど越しのよい“細切りうどん”に、ミョウバン不使用のウニと大根おろしをのせた商品で、一口食べれば、ウニの磯の香りがふわりと鼻に抜けるんだとか。しょうゆだれのまろやかな味わいとウニの旨みが相性抜群で、大根おろしを混ぜ合わせることで、さっぱりとした後味とあわせていただけます。
▲ウニ丼
小盛980円、並盛1780円、ごはん大盛1870円
また、一方の「ウニ丼」は、米酢を使用したタレをかけたごはんに刻み海苔を敷き、ウニを贅沢に盛り付けた商品。ウニの濃厚な味わいと、とろけるような食感を口いっぱいに味わえる商品だそうです。卓上のだし醤油をかけていただけます。
ウニ丼は並1780円とリッチ
うどんなら小750円～
なか卯で2016年に販売された「生うに丼」は、丼チェーンとしては異例ともいえる高価な価格帯で話題になりました。今回も「ウニ丼」は並1780円とリッチな値段です。一方で「雲丹おろしうどん」は並840円と、比較するとお手頃で、気軽に試すことができそうです。
まずは少し味わってみたい、という人はうどんからチャレンジするのもいいですね！
※記事中の価格は税込