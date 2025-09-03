9月3日から
【本日】マクドナルド「月見」スタート！ 新作“すき焼き月見”も
2025年09月03日 09時55分更新
マクドナルドは「月見バーガー」をはじめとした“月見ファミリー”新商品5種を含む全8商品を本日9月3日より販売します。終売は9月下旬を予定。
「月見バーガー」は1991年よりスタートした秋の風物詩的な商品。今年は定番の「月見バーガー」のソースをリニューアル。さらに新作「とろ旨すき焼き月見」を打ち出します。
また、17時以降の夜マックの時間帯には、「とろ旨すき焼き月見」のパティを3枚にした「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」が新登場。
他にも、朝限定の「月見マフィン」や、新作スイーツ「あんバターとおもちの月見パイ」「月見マックシェイク 山梨県産シャインマスカット味」など賑やかなラインナップを展開します。
▲月見バーガー
（単品440円～、バリューセット740円～）
▲チーズ月見
（単品470円～、バリューセット770円～）
▲とろ旨すき焼き月見
（単品540円～、バリューセット840円～）
▲トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見 ※夜マック
（単品780円～、バリューセット1080円～）
▲月見マフィン ※朝マック
（単品400円～、バリューセット600円～、コンビ460円～）
▲あんバターとおもちの月見パイ
（190円～）
▲月見マックシェイク 山梨県産シャインマスカット味 （山梨産シャインマスカット果汁1％）
（S190円～、M270円～、バリューセット価格Mサイズ＋50円）
▲瀬戸内 レモンペッパーソース
（40円～）
・関連記事：マジで3枚！マクドナルド「トリプル“月見”」ズッシリ、最高、待ってた
※店舗により価格は異なります
※記事中の価格は税込
この連載の記事
-
グルメケンタ12年目の「とろ～り月見」スタート！ とにかく“たまご押し”で勝負
-
グルメ「正直、複雑な想いも」“世界一のピザ職人”と“南インド料理ブーム火付け役”のセブン談義
-
グルメおいしそ！富士そばに「月見うま肉そば」「うまたぬきめし」肉ダブルも!!
-
グルメ「月見とろろカルビ丼」がおいしそ！こってり焼肉に卵×とろろをプラス
-
グルメほっかほっか亭「月見天丼」は“たまご天”がドーン！絶対うまい
-
グルメやったー！モス「月見フォカッチャ」が復活、より濃厚になってパリとろっ
-
グルメ総重量500g超！大ボリューム「月見とろろ北海道すた丼」が期間限定で
-
グルメ麺大盛り無料！大阪王将「お月見肉あんかけ」は熱々あんのジャージャーメン
-
グルメすき家の「月見」が今年も！ ミニ～メガまで選べる
-
グルメ濃厚トリュフの「牛すき月見ラーメン」が贅沢すぎ！ 神座に登場
- この連載の一覧へ