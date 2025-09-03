【本日】マクドナルド「月見」スタート！ 新作“すき焼き月見”も

マクドナルドは「月見バーガー」をはじめとした“月見ファミリー”新商品5種を含む全8商品を本日9月3日より販売します。終売は9月下旬を予定。

「月見バーガー」は1991年よりスタートした秋の風物詩的な商品。今年は定番の「月見バーガー」のソースをリニューアル。さらに新作「とろ旨すき焼き月見」を打ち出します。

また、17時以降の夜マックの時間帯には、「とろ旨すき焼き月見」のパティを3枚にした「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」が新登場。

他にも、朝限定の「月見マフィン」や、新作スイーツ「あんバターとおもちの月見パイ」「月見マックシェイク 山梨県産シャインマスカット味」など賑やかなラインナップを展開します。

▲月見バーガー

（単品440円～、バリューセット740円～）

▲チーズ月見

（単品470円～、バリューセット770円～）

▲とろ旨すき焼き月見

（単品540円～、バリューセット840円～）

▲トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見 ※夜マック

（単品780円～、バリューセット1080円～）

▲月見マフィン ※朝マック

（単品400円～、バリューセット600円～、コンビ460円～）



▲あんバターとおもちの月見パイ

（190円～）

▲月見マックシェイク 山梨県産シャインマスカット味 （山梨産シャインマスカット果汁1％）

（S190円～、M270円～、バリューセット価格Mサイズ＋50円）

▲瀬戸内 レモンペッパーソース

（40円～）





・関連記事：マジで3枚！マクドナルド「トリプル“月見”」ズッシリ、最高、待ってた

※店舗により価格は異なります

※記事中の価格は税込