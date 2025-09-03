このページの本文へ

いいよね。「月見」グルメ大集合！

9月3日から

【本日】マクドナルド「月見」スタート！ 新作“すき焼き月見”も

2025年09月03日 09時55分更新

文● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　マクドナルドは「月見バーガー」をはじめとした“月見ファミリー”新商品5種を含む全8商品を本日9月3日より販売します。終売は9月下旬を予定。

　「月見バーガー」は1991年よりスタートした秋の風物詩的な商品。今年は定番の「月見バーガー」のソースをリニューアル。さらに新作「とろ旨すき焼き月見」を打ち出します。

　また、17時以降の夜マックの時間帯には、「とろ旨すき焼き月見」のパティを3枚にした「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」が新登場。

　他にも、朝限定の「月見マフィン」や、新作スイーツ「あんバターとおもちの月見パイ」「月見マックシェイク 山梨県産シャインマスカット味」など賑やかなラインナップを展開します。

▲月見バーガー
（単品440円～、バリューセット740円～）

▲チーズ月見
（単品470円～、バリューセット770円～）

▲とろ旨すき焼き月見
（単品540円～、バリューセット840円～）

▲トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見　※夜マック
（単品780円～、バリューセット1080円～）

▲月見マフィン　※朝マック
（単品400円～、バリューセット600円～、コンビ460円～）
 

▲あんバターとおもちの月見パイ
（190円～）

▲月見マックシェイク 山梨県産シャインマスカット味 （山梨産シャインマスカット果汁1％）
（S190円～、M270円～、バリューセット価格Mサイズ＋50円）

▲瀬戸内 レモンペッパーソース
（40円～）

・関連記事：マジで3枚！マクドナルド「トリプル“月見”」ズッシリ、最高、待ってた
※店舗により価格は異なります
※記事中の価格は税込

■関連サイト

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧