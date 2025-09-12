本日から
吉野家の「月見牛とじ」復活！ たまご、たまご、たまご、なんと3つ使用
2025年09月12日 14時30分更新
牛丼チェーン「吉野家」は、「月見牛とじ丼」と「月見牛とじ御膳」を本日9月12日販売開始しました。
吉野家に今年も「月見牛とじ」
吉野家の“月見牛とじ”シリーズ。「月見牛とじ丼」に昨年新たに加わった「チーズ」「ねぎラー油」のトッピング商品も、人気バリエーションとして今年も復活します。
▲月見牛とじ丼 699円
吉野家秘伝のたれで煮込んだ牛肉を玉子2個でとじ、特製すきやきだれを加えてご飯に盛り付けた丼。さらに生玉子1個が添えられ、卵黄だけをのせる濃厚な味わいも、溶いて加えるまろやかな味わいどちらでも楽しめます。
▲チーズ月見牛とじ丼 809円
「月見牛とじ丼」にゴーダ・ステッペン・モッツァレラ・レッドチェダーの4種のチーズ「クワトロチーズ」をトッピング。
▲ねぎラー油月見牛とじ丼 809円
「月見牛とじ丼」にねぎにフライドガーリックやオニオン、ラー油をかけた「ねぎラー油」をトッピング。
▲月見牛とじ御膳 789円
スキレットで提供する「牛とじ」とご飯、生玉子、漬物、みそ汁の5品を御膳仕立のメニュー。昨年に引き続き、「チーズ」「ねぎラー油」のアレンジも登場。
御膳は店内飲食の場合、ご飯の増量・おかわりが無料です。また、追加料金でそれぞれ「肉2倍盛」（327円）も可能です。
▲チーズ月見牛とじ御膳 908円
▲ねぎラー油月見牛とじ御膳 908円
※いずれもテイクアウト可能
※価格は店内飲食税込（10％）で表記
初登場から7年目。秋の定番に！
吉野家の“月見牛とじ”シリーズは2019年に御膳からスタートし、2021年にテイクアウト需要に応える形で丼も登場。2023年は鶏卵供給の影響により販売が見送られましたが、2024年に2年ぶりに復活を遂げました。
初登場から7年目となり、秋の定番としてどっしり構えています。
1つのメニューで玉子3個ぶんを使用しているのは大盤振る舞いといえましょう。吉野家ならではの、秋の玉子たっぷりメニューを堪能しましょう。
※記事中の価格は税込
