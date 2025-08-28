9月1日発売
麺大盛り無料！大阪王将「お月見肉あんかけ」は熱々あんのジャージャーメン
2025年08月28日 15時30分更新
大阪王将は、9月1日～30日までの期間限定で「お月見肉あんかけジャージャーメン」を販売します。価格は890円（大盛無料・持ち帰り不可）。
冷水で締めた麺に熱々の肉あんかけをかけたジャージャーメンで、冷たい麺と温かいあんの組み合わせを特徴としています。
トッピングにはお月見をイメージした目玉焼がのり、香り高い紅油辣油がアクセント。見た目も華やかで食欲をそそる仕上がりといいます。
なお、元祖焼餃子付きのセットが、東日本1220円、西日本1200円で販売されます。
残暑にうれしい“冷温ミックス”
涼しさと温かさを同時に味わえるユニークなジャージャーメンは、まだ暑さの続くこの時期にぴったり！ 定番の餃子と合わせて楽しむのも良さそうです。
※価格は税込み表記です。
