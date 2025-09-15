チーズ×卵黄で超濃厚♡パンチョのお月見チーズトッピングがうまそ〜

スパゲッティーのパンチョは、トッピング「ぶっかけチーズ月見」（420円）を9月16日に発売する。

パンチョの秋季限定トッピング「ぶっかけチーズ月見」

ナポリタン専門店「パンチョ」のトッピングに、お月見シリーズが登場。

期間限定トッピング「ぶっかけチーズ月見」の主役は、このために開発された手作りホワイトチーズソース。数種類のチーズをブレンドしクリーミーでなめらかな口当たりに仕上げたホワイトチーズソースは、ケチャップの酸味と旨みが効いたパンチョのナポリタンと絡み合うことでその真価を発揮するという。

お皿の上に広がるたっぷりのホワイトチーズソース、その真ん中には卵黄をドロップ。この黄金に輝く卵黄の月を崩せば、とろりとした黄身がホワイトチーズソースと溶け合い、ナポリタンがさらに濃厚でまろやかな味わいへと変化する。

▲期間限定トッピング「ぶっかけチーズ月見」

※本品はトッピングのみのメニュー（スパゲッティーと一緒の注文が必須）

※テイクアウトおよびデリバリーでは、卵黄は目玉焼きのトッピングに変更となる

販売店舗は「スパゲッティーのパンチョ」、「キッチンパンチョ」各店。販売終了は10月末 を予定している。

今年はこれでお月見気分だ♪

モチモチの極太麺と濃厚なナポリタン、クリーミーなホワイトチーズソース、そして卵黄のコクが一体となり、まさに至福の味わいが楽しめるトッピング。

今年はパンチョの「ぶっかけチーズ月見」で秋気分を楽しみたい♪

（※文中の価格はすべて税込）