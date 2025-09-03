このページの本文へ

いいよね。「月見」グルメ大集合！

ビアードパパの「月見シュー」はおもち入り！ もちっ、ザクッ、とろりの新食感

2025年09月03日 16時20分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

見た目もユニーク！

　シュークリーム専門店「ビアードパパ」は、「月見シュー」（280円）を9月1日～30日の期間限定で発売中。

3つの食感が楽しい、ビアードパパ「月見シュー」

　「お月見」を家族や友人と笑顔で囲めるような、新感覚のお月見スイーツがビアードパパに初登場。

　「月見シュー」はお餅入りのシュークリーム。一口食べると、お餅とザクザク食感のクッキーシュー生地、カスタードの味わいとで「もちっ！ザクッ！とろり。」の3つの異なる食感が口の中で絶妙なハーモニーを奏でるという。

　思わず写真を撮りたくなる、まるで夜空に輝く満月のようなユニークな見た目も特徴。

まんまるフォルムがかわいい♡

　この「月見シュー」は何度も試作を重ねた上で完成した、努力作なんだとか。まんまるのかたちがお月様のようでかわいすぎる！

 「もちっ！ザクッ！とろり。」3つの食感を楽しみながらいただきたいもの。販売期間は9月30日までと予定されているので、チェックはお早めに。

　（※文中の価格はすべて税込）

