ビアードパパの「月見シュー」はおもち入り！ もちっ、ザクッ、とろりの新食感

シュークリーム専門店「ビアードパパ」は、「月見シュー」（280円）を9月1日～30日の期間限定で発売中。

3つの食感が楽しい、ビアードパパ「月見シュー」

「お月見」を家族や友人と笑顔で囲めるような、新感覚のお月見スイーツがビアードパパに初登場。

「月見シュー」はお餅入りのシュークリーム。一口食べると、お餅とザクザク食感のクッキーシュー生地、カスタードの味わいとで「もちっ！ザクッ！とろり。」の3つの異なる食感が口の中で絶妙なハーモニーを奏でるという。

思わず写真を撮りたくなる、まるで夜空に輝く満月のようなユニークな見た目も特徴。

まんまるフォルムがかわいい♡

この「月見シュー」は何度も試作を重ねた上で完成した、努力作なんだとか。まんまるのかたちがお月様のようでかわいすぎる！



「もちっ！ザクッ！とろり。」3つの食感を楽しみながらいただきたいもの。販売期間は9月30日までと予定されているので、チェックはお早めに。

（※文中の価格はすべて税込）