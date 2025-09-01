吉野家、魯珈監修「牛魯肉飯（ギュウルーローハン）」発売！ 期待しかない

牛丼チェーン「吉野家」は、「牛魯肉飯（ギュウルーローハン）」「肉だく牛魯肉飯」を本日9月1日に販売開始しました。

人気の魯珈監修「牛魯肉飯」

東京・大久保の人気店「SPICY CURRY 魯珈」が監修し、吉野家ならではのスタイルにアレンジした魯肉飯です。

▲牛魯肉飯：店内877円、テイクアウト 861円



秘伝のたれで煮込んだ牛煮肉と、八角や五香粉（ごこうふん・ウーシャンフェン）の香りをきかせた本格的な魯肉（ルーロー）を使用。スパイスの香りをきかせつつも、食べやすい甘辛い味付けに仕上げたとのこと。幅広い人に親しみやすく、また食べたくなるような味わいといいます。

そのまま食べるだけでなく、牛煮肉と魯肉をまぜることで、相性抜群の一体感が生まれ、さらに半熟玉子を絡めて食べることで“三度うまい”を体験できるんだとか。

▲肉だく牛魯肉飯：店内987円、テイクアウト969円

評判の「牛魯珈カレー」に続く！

魯珈はカレーと魯肉飯の専門店。吉野家では今年1月に同店とのコラボメニュー「牛魯珈（ぎゅうろか）カレー」を販売しており、それに続いて、今回は魯肉飯を展開します。

「牛魯珈カレー」が評判だっただけに今回の「牛魯肉飯」にも期待が高まります。

※記事中の価格は税込