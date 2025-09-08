このページの本文へ

小僧寿しで本日9月8日から

777円の寿司「バリュー盛」がお得！12貫でこのお値段【平日限定】

2025年09月08日 12時00分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

平日の5日間限定

　持ち帰りすしの「小僧寿し」では9月8日～12日の期間限定で「よくばり！バリュー盛フェア」を開催し、「バリュー盛」各種を販売します。

お得な「バリュー盛」が平日限定

　平日5日間限定のフェアとして、人気ネタが揃った「バリュー盛」を12貫777円の特別価格で用意。バリュー盛はバリエーション豊富な全8種類で、フェアでしか味わえない、炙りネタなども入っています。

<9月8日～12日限定>

▲まぐろバリュー盛　777円
人気1位のネタである、まぐろがたっぷり。

▲3種の炙りバリュー盛　777円
炙りえび、炙りサーモン、炙りいかげそが入っています。

▲サーモンバリュー盛　777円
人気ネタであるサーモンが主役。

▲えびバリュー盛　777円
ほんのり甘くてお子さんにも人気のネタであるえびがたっぷり。

▲えんがわバリュー盛　777円
コリコリとした食感のえんがわがたっぷり。

▲いかげそバリュー盛　777円
噛むほどに旨みがあるいかげそがたっぷり。

▲炙りえびバリュー盛　777円
炙ったマヨネーズとの相性抜群という炙りえびが主役。

▲炙り穴子バリュー盛　777円
香ばしく炙った穴子がたっぷり。

※一部地域・店舗により未実施の場合や、内容・金額が異なる場合がある。
※各店舗の準備数が無くなり次第終了となる。
※写真はイメージ。実際の提供容器と異なる。

12貫777円はお値打ち。1貫あたり約65円

※記事中の価格は税込

