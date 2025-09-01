【本日】丸亀製麺「釜揚げうどん」半額に！180円で食べられるぞ

讃岐うどんチェーン「丸亀製麺」は、9月1日に「釜揚げうどんの日」を開催します。
2月～12月の毎月1日に開催しているイベントで、同チェーンの看板メニューである「釜揚げうどん」が当日限定で半額に。
並180円（通常価格370円）、大270円（通常価格550円）、得360円（通常価格730円）の特別価格になります。
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉— 丸亀製麺【公式】 (@UdonMarugame) August 31, 2025
🎉 #釜揚げうどんの日 🎉
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
本日は釜揚げうどんを半額の【並 180円】【大 270円】【得 360円】で召し上がれる #釜揚げうどんの日 ！
打ち立てもちもちのうどんをお得に楽しめるチャンス！
食べた人は #丸亀製麺 をつけて教えてください♪ pic.twitter.com/k1we4TI1xl
丸亀の「釜揚げうどん」とは
「釜揚げうどん」は小麦、塩、水だけを使用して店内製麺したうどんを、茹でたての状態で釜からそのまま桶に入れて提供するメニュー。無料で利用できる、しょうが、ねぎ、すりごま、天かすを自由に添えられます（関連記事）。
丸亀製麺の原点とも言えるメニューだそう。いつもよりお得に利用できる月イチのお得な日を逃さないように！
※文中の価格は税込。
※一部店舗において価格が異なる場合がある。
※改装、臨時休業、施設方針などにより実施しない店舗がある。