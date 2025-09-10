松屋にジャマイカ大使館コラボの「ジャークチキン」！ご飯に合う味になんだって

牛めしの「松屋」は、「ジャークチキン」を9月16日10時から順次販売開始します。

ジャマイカ大使館もお墨付き！

松屋「ジャークチキン」発売

松屋は“外交メニュー”として、様々な国の大使館の協力を得たメニューをこれまでにも展開してきました。今回新しく、ジャマイカ大使館の協力で開発した「ジャークチキン」を販売します。

▲ジャークチキン 890円

ジャマイカの伝統料理「ジャークチキン」を松屋流に再現。シナモン・クローブ・ナツメグを合わせたような独特の香りを持つ“オールスパイス”を使用することで、爽やかさ、ほろ苦さ、甘さが絶妙に絡み合う、本場風な味わいに仕上げたということです。

ジューシーに焼き上げたチキンに、玉ねぎソースを添え、ご飯に合う一皿として提供。みそ汁付きです。

また、ビールセットも販売。「夏のビールフェア」開催中（9月30日まで）は、通常価格より90円お得な価格です。

▲ジャークチキンビールセット 通常価格1380円→1290円

ジャークチキンの味が気になりすぎる

本メニューは秋のスポーツシーズンに向けたスタミナ補給にもぴったりだとしています。はたしてどんな味に仕上がっているのでしょうか？松屋流の“ご飯に合う”ジャークチキンに期待が高まります。

※記事中の価格は税込