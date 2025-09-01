【今週】マック、コメダ、ロッテリアが「月見」発売。すき家は「月見すきやき牛丼」

9月に入りましたがまだまだ残暑が気しいですね！



この記事では、アスキーグルメが注目する、今週のキャンペーンや新発売グルメを紹介。おいしいものを食べてがんばりましょう！

たまご天入り

ほっかほっか亭「月見天丼」9月1日～

持ち帰り弁当の「ほっかほっか亭」は、9月1日より「月見天丼」（740円）を発売します。

「月見天丼」はお月見をテーマにした商品で、割ると満月のような黄身があらわれるたまご天をはじめ、秋の味覚をふんだんに取り入れた天ぷらがのった、見た目にも楽しい天丼です。

・ほっかほっか亭「月見天丼」は“たまご天”がドーン！絶対うまい

麺大盛り無料！大阪王将

「月見」ジャージャーメン 9月1日～

大阪王将は、9月1日～30日までの期間限定で「お月見肉あんかけジャージャーメン」（890円、麺大盛り無料）を販売します。

冷水で締めた麺に熱々の肉あんかけをかけたジャージャーメンで、冷たい麺と温かいあんの組み合わせ。トッピングにはお月見をイメージした目玉焼がのり、香り高い紅油辣油がアクセント。見た目も華やかで食欲をそそる仕上がりといいます。

・麺大盛り無料！大阪王将「お月見肉あんかけ」は熱々あんのジャージャーメン

鴨肉が2倍！箱根そば「鴨つけそば」

60周年記念として登場 9月1日～

箱根そばは9月1日～30日の期間、60周年記念キャンペーン第6弾として「鴨つけそば」と「鴨そば」を期間・数量限定で販売します。いずれも680円。鴨肉を通常の2倍使用しており、食べ応えのある仕立て。

・鴨肉2倍で680円！これは嬉しい！箱根そば60周年の「鴨そば」がお得げ

芋煮をラーメンに

幸楽苑「山形風芋煮らーめん」 9月1日～

ラーメンチェーン「幸楽苑」は、新メニュー「山形風芋煮らーめん」（890円）を9月1日から期間限定で販売します。

山形内陸地方の秋の味覚「芋煮」を、中華そばのスープに合わせた一品。

・幸楽苑から「山形風芋煮らーめん」期間限定で登場！ 「月見セット」も！

やよい軒、ごはんのおかわり自由

「地鶏まぶし定食」 9月2日～

定食レストラン「やよい軒」は、9月2日から「～徳島県産阿波尾鶏使用～地鶏まぶし定食」（1090円）を発売します。

まずはそのまま味わい、次に追いだれを加え、薬味のわさびで味を変えたり、卵黄でまろやかさを足したり、最後はだしを注いでお茶漬けに仕上げるなど、5通りの食べ方ができます。

・やよい軒「地鶏まぶし定食」はご飯おかわり自由！5通りの食べ方で楽しみ尽くそ

200gの肉厚トンテキ

松屋「シビ辛麻辣トンテキ」9月2日～

松屋は9月2日10時から「シビ辛麻辣トンテキ定食」（1230円）を発売します。

200gと食べ応え抜群で柔らかくジューシーなトンテキを使用。2種類の豆板醤の旨辛さに、花椒の痺れる刺激が効いた麻辣ソースをトンテキにたっぷり絡めて、ご飯が進む一品に仕上げたといいます。

・200g極厚肉をかっくう！松屋「シビ辛麻辣トンテキ定食」お肉“ダブル”も

「トリプル月見」が新登場！

マクドナルドの秋の風物詩 9月3日～

マクドナルドは「月見バーガー」をはじめとした“月見ファミリー”新商品5種を含む全8商品を9月3日より販売します。

今年は夜マック限定で「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」（780円）が登場。

・マクドナルド「月見」のトリプルも！“すき焼き”“ボリューミー”など豪華な全8種

コメダの月見はボリューミー

お月見フルムーンバーガー 9月3日～

「コメダ珈琲店」は9月3日から“お月見祭”をスタート。「お月見フルムーンバーガー」（770円～840円）をはじめとした月見メニューや、“栗”を使用したデザートやドリンクなど、7つの季節限定商品を販売します。





・デカいと評判！コメダ「お月見フルムーン」今年も2種で光り輝くぞ

ロッテリアで今年も！

「半熟月見」バーガー 9月3日～

ロッテリアは9月3日から「半熟月見バーガーフェア」を開催し、「和風半熟月見 絶品チーズバーガー」（590円）などの新商品4品を販売します。

・ロッテリア「半熟月見バーガー」が今年も！エビ月見などバラエティ豊か

11日間限定！

坂内で「メガ焼豚ラーメン」 9月2日～

「喜多方ラーメン坂内」は「メガ焼豚祭」を9月2日～12日の期間限定で実施し、「メガ焼豚ラーメン」（1780円）を特別価格で提供します。

厳選した熟成豚肉を使用した、口の中でトロける脂身とジューシーな柔らかい赤身のおいしさを特徴としている“トロ旨”焼豚が贅沢に23枚トッピング。

・圧倒的ボリューム「メガ焼豚ラーメン」が特別価格で！とろける脂身を心ゆくまで

おいしそ！なか卯

「月見温たま牛肉つけうどん」9月3日～

なか卯は9月3日11時から、季節限定メニュー「月見温たま牛肉つけうどん」（並700円～）を販売します。

のど越しの良い細切りうどんを、牛肉の旨みが溶け込んだつけ汁に絡めて味わう一杯です。

・これはズルイ！「月見温たま牛肉つけうどん」なか卯から。秋のコク旨～

すき家「月見すきやき」9月4日～

“辛旨”商品もあるよ

牛丼チェーン「すき家」は、「月見すきやき牛丼」（並盛 750円）「月見辛旨すきやき牛丼」（並盛 750円）を9月4日9時から販売開始します。

特製のき焼きダレがしみ込んだ白菜や春菊、人参、しらたき、大ぶりの焼き豆腐を、すき家自慢の牛丼にのせた一杯

・すき家の「月見」が今年も！ ミニ～メガまで選べる