9月9日から

大とろ110円は安っ！はま寿司「みなみまぐろ大とろと旨ねた秋祭り」開催

2025年09月08日 12時20分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

秋祭りだ～！

　寿司チェーン「はま寿司」は「はま寿司 みなみまぐろ大とろと旨ねた秋祭り」を9月9日から開催します。

みなみまぐろ大とろ110円など
はま寿司“秋祭り”

　“秋祭り”と題した本フェアでは、脂がのっていてとろけるような味わいという「みなみまぐろ大とろ」と、脂のりが良く柔らかな身が自慢だという「あぶらがれい」、程よい甘みと貝の濃厚な旨みを特長とした「黒みる貝」がそれぞれ110円で提供されます。 」

▲みなみまぐろ大とろ　110円

▲あぶらがれい　110円

▲黒みる貝　110円

　また、コリコリとした食感と豊かな風味が特徴の「あわび」、柚子胡椒をきかせた「炙り豚（とん）とろ（柚子胡椒のせ）」、なめらかで濃厚な味わいの“あんきも”とポン酢ジュレを合わせた「あんきも軍艦」、柔らかな身の金目鯛を天ぷらにした「青森県産 金目鯛の天ぷら握り」が登場。

　至福の一貫シリーズには、ぷりっとした身とサクサクの衣が食べ応え抜群という「大えびフライ握り」が登場。サイドメニューでは、「横浜家系ラーメン」、「コク旨あんきも茶碗蒸し」、「今金（いまかね）男爵チーズいももち」などが揃います。

▲あわび　176円

▲炙り豚とろ（柚子胡椒のせ）　176円

▲あんきも軍艦　176円

▲青森県産 金目鯛の天ぷら握り　176円

▲大えびフライ握り　319円

▲横浜家系ラーメン　429円

▲コク旨あんきも茶碗蒸し　319円

▲今金男爵チーズいももち　242円

▲和栗モンブラン　297円

※記事中の価格は税込

