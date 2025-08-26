マジで3枚！マクドナルド「トリプル“月見”」ズッシリ、最高、待ってた

ごきげんよう、アスキーグルメのナベコです。8月が終われば9月。9月といえば……お月見グルメが登場するシーズンです。

マクドナルド「月見」始まります

マクドナルドでは9月3日から発売する、今年の“月見ファミリー”を発表しました。マクドナルドでは「月見バーガー」が1991年の発売以来秋の風物詩的な存在となっています。今年も定番の月見バーガーをはじめとした全8種の月見シリーズを展開（関連記事：マクドナルド「月見」のトリプルも！“すき焼き”“ボリューミー”など豪華な全8種）

新作は「とろ旨すき焼き月見」

2022年以来の“すき焼き”が復活！

今年の注目は新商品「とろ旨すき焼き月見」です。

マクドナルドで2022年に登場した「こく旨すき焼き月見」をアップデートしたバーガーで、発表会でいち早く試食したところ、月見バーガーのおいしさと“とろ旨”なすき焼きのおいしさがあわさる、贅沢な味わいに仕上がっていましたよ。

■とろ旨すき焼き月見

（単品540円～、バリューセット840円～）

牛100％のビーフパティ、チェダーチーズ、月に見立てた蒸し焼きたまご、スモークベーコンを重ねて、月見バーガーと同じトマトクリーミーソースをオン。さらにパティの下には、牛肉や野菜の旨みが感じられる「すき焼きフィリング」を敷いています。

ひと口かじれば、甘辛ダレの旨みがジュワッ。



すき焼きフィリングは、ただ牛肉を煮込んだようなおいしさだけではなく、まるで“溶き卵にくぐらせた後のすき焼き”を閉じ込めたようなまろやかさを再現したそうで、コク深いリッチな味わいが広がります。

そこにプリッとやさしい食感のたまごが加わり、さらにバターの香りをまとったトマトクリーミーソースが重なることで、濃厚ながらもマクドナルドらしい絶妙なバランス。トマトの酸味があるからでしょうか、すき焼き味なのにこってりすぎないのがポイントです。

バンズは月見シリーズでこちらの商品だけ、バター風味のふわもち食感のバンズを使用していて、それも甘みが加わり贅沢で、とにかくたまごに合います！

定番の月見バーガーもおいしいですが、和のすき焼きテイストを取り入れた「とろ旨すき焼き月見」も、2022年以来あたためてきただけあって、とてもこなれたそそる味わいに仕上がっています。

重量感ある「トリプル」も！

パティ3枚の満足感でバランスも良し

そしてそして！「とろ旨すき焼き月見」に夜マック限定でパティトリプルバージョンが登場。

「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」は今年一番の話題作です。

■トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見

（単品780円～、バリューセット1080円～）

マクドナルドでは夜17時以降の時間帯限定で「倍バーガー」など、夜ご飯にもぴったりなボリューム系ラインナップを展開していますが、「とろ旨すき焼き月見」のパティを3枚にした商品も夜限定で投入されます。

チェダーチーズ、たまご、スモークベーコン、トマトクリーミーソース、すき焼きフィリングの構成はそのままに、牛100％のビーフパティが通常の3倍、3枚積み重なった豪快な仕立てです。

ズッシリとした重量感。持っただけで、いつものバーガーよりずっと重いことが分かります。

実際に食べてみると、牛100％のパティ3枚が一気に口の中へ飛びこんできます。そこにプリッとしたたまごの食感や、トマトクリーミーソース、すき焼きフィリングが重なってきます。

驚いたのは、トリプルではない「とろ旨すき焼き月見」が濃厚なので“ひとつで十分満足”と感じたのに対し、「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」は、パティが増えることで相対的にソースの存在感が控えめになり、意外にも少しあっさり。



牛肉パティそのもののおいしさをじっくり味わえ、食べ進めるうちにトマトクリーミーソースやすき焼きフィリングの風味が顔を出します。

結果として、3枚重ねでもヘヴィーになりすぎず、思った以上に食べやすい。実はかなりバランスのいい仕上がりになっていると感じました。

月見のトリプル、最高じゃんか、待ってたよ～！

「夜マック」では、2024年には「倍月見バーガー」や「倍チーズ月見」などが登場してましたが、ついにトリプルです！ “これこれ、最高。待ってた！”――そんな一言に尽きます。



夜に限定されるのがちょっと惜しいですが、考えてみると月見は夜にするもの。夜に“トリプル”を買って空を見上げれば風情もあるのかも？……しれません！



偶然にも、ケンタッキーフライドチキンでは今年「トリプル月見バーガー」を8月20日から7店舗限定で販売しています。こちらはたまごを3枚にしていますが、各社“食欲の秋”を体現するメニューを打ち出してきていて、ニンマリしてしちゃいます。



※記事中の価格は税込