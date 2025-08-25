マクドナルド「月見」のトリプルも！“すき焼き”“ボリューミー”など豪華な全8種

マクドナルドは「月見バーガー」をはじめとした“月見ファミリー”新商品5種を含む全8商品を9月2日より販売します。

「トリプル月見」が新登場！マクドナルドの秋の風物詩

「月見バーガー」は1991年よりスタートした秋の風物詩的な商品。今年は「チーズ月見」のソースをリニューアルして販売する他、朝マック限定の「月見マフィン」に加えて、新作バーガー「とろ旨すき焼き月見」を打ち出します。

さらに、17時以降の夜マックの時間帯には、「とろ旨すき焼き月見」のパティを3枚にした「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」が新登場。

他にも新作スイーツ「あんバターとおもちの月見パイ」「月見マックシェイク 山梨県産シャインマスカット味」など賑やかなラインナップを展開します。





＜バーガー＞

▲月見バーガー

（単品440円～、バリューセット740円～）

「月見バーガー」が今年は8年ぶりにリニューアルして登場。お店でひとつずつ蒸し焼きにしている国産たまごを月に見立て、100％ビーフパティにスモークベーコンをのせ、よりクリーミーな味わいに進化したトマトクリーミーソースを合わせています。

▲チーズ月見

（単品470円～、バリューセット770円～）

「月見バーガー」に、コクのあるチェダーチーズを加えた一品。

▲とろ旨すき焼き月見

（単品540円～、バリューセット840円～）

まろやかでコク深いすき焼きの味わいが楽しめる新商品。月に見立てたたまごと、100％ビーフパティ、スモークベーコン、コクのあるチェダーチーズ、トマトクリーミーソースを合わせ、さらに、まろやかな味わいのすき焼きフィリングを加えています。バンズは、スチームしたバター風味のふわもち食感のバンズ。



＜夜マック限定＞

▲トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見

（単品780円～、バリューセット1080円～）

「とろ旨すき焼き月見」のビーフパティを3枚にした商品。





＜朝マック限定＞

▲月見マフィン

（単品400円～、バリューセット600円～、コンビ460円～）





＜サイドメニュー＞

▲あんバターとおもちの月見パイ

（190円～）

▲月見マックシェイク 山梨県産シャインマスカット味 （山梨産シャインマスカット果汁1％）

（S190円～、M270円～、バリューセット価格Mサイズ＋50円）

▲瀬戸内 レモンペッパーソース

（40円～）

定番月見も8年ぶりに変わった

今年は“すき焼き月見”、“トリプル”など新商品があるだけではなく、定番の「月見バーガー」も8年ぶりにソースをリニューアルしており、かなり張り切った商品展開になっています。

たまごが入ったバーガーがここまで数多く展開されるのもこの時期ならでは。いずれも10月下旬までの販売が予定されているので、期間中にマックの月見で秋を堪能しちゃいましょう！

※記事中の価格は税込