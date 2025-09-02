コーンたっぷり！リンガーハット「北海道コーンバターみそちゃんぽん」今年も待ってた

長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」では、期間限定メニュー「北海道コーンバターみそちゃんぽん」を9月8日より順次販売開始します（全国発売は9月12日）。

標準価格は麺100g 1200円、麺200g 1280円で、東京23区など一部の対象のエリア、店舗では特別価格として＋20円になります。

季節の人気「北海道コーンバターみそちゃんぽん」が今年も

リンガーハットで恒例の季節限定商品「北海道コーンバターみそちゃんぽん」が今秋も登場です。

北海道産のスーパースイートコーンをたっぷり100g使用し、さらに北海道産バターをのせた、“北海道の恵みを感じられる”みそちゃんぽん。甘いスイートコーンとバターのコクが相性抜群なんだとか。

スイートコーンは醤油バターソースで軽く炒めており、焦がし醤油の香ばしさと、バターのまろやかなコクが、スイートコーンの甘みが引き立つよう仕上げたそうです。スープは、赤白4種類をブレンドした“オリジナル味噌”と国産野菜の旨味が溶け込んだ濃厚な味わいで、ブラックペッパーでアクセントをプラスしています。

なお、穴あきレンゲが用意されているので、最後の一粒までコーンをすくって味わえます。

「北海道コーンバターみそちゃんぽん」

■標準価格

麺100g：1200円 麺200g：1280円

■特別価格

麺100g：1220円 麺200g：1300円

※東京23区、小田急マルシェ町田店、沖縄県、北海道、京都四条河原町店、成田国際空港第3旅客ターミナルビル店の店舗に適用。



・低糖質麺への変更可能（麺100g +100円、麺200g +200円）

・テイクアウト可能（容器代として＋30円）

・デリバリーは価格が異なる

今年はコーンがたっぷり100g！

8月31日の「野菜の日」にちなんだキャンペーンとして実施された“コーン10倍増量”企画が好評だったため、いつもよりコーンたっぷりで発売される運びになったんだとか（関連記事）。

お待ちかねの人も多いシーズン商品。まだまだ暑い日が続きますが、これを食べれば“暦の上ではもう秋”というのを実感できそうです。

※記事中の価格は税込