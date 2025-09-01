「sio」オーナーシェフ鳥羽周作氏監修
おいしそ！富士そばに「月見うま肉そば」「うまたぬきめし」肉ダブルも!!
2025年09月01日 11時35分更新
首都圏を中心に出店するそばチェーン「名代 富士そば」は、9月の限定メニューとして1日より「月見うま肉そば・うどん」（単品850円）を販売開始しました。
東京・代々木上原のレストラン「sio」オーナーシェフ鳥羽周作氏が監修した新メニューです。
甘じょっぱいつゆで煮込んだお肉をたっぷりとのせ、富士そばの人気メニュー“紅生姜天”をトッピングした、食べ応えあるそば（うどん）。甘じょっぱいお肉と玉子のまろやかさに、紅生姜天の酸味が絶妙なアクセントとなり、最後の一口まで飽きることなく楽しめるとしています。辛味オイルが別添え。“お肉ダブル”も注文可能です。
また、天かすとタレをかけたご飯メニュー「うまたぬきめし」をあわせた「月見うま肉そば・うどん うまたぬきめしセット」（950円）も販売。うまたぬきめしとのセットでお肉ダブルを選べば、お肉をごはんの上にのせて楽しめるんだとか。
公式サイトのおしらせには、鳥羽周作シェフのコメントが記載されています。「ガッツリで分かりやすく、みんなが大好きな味のお蕎麦がいいんじゃないかなと思い、『月見うま肉そば』を考案した」んだとか！
※記事中の価格は税込
この連載の記事
-
グルメデカいと評判！コメダ「お月見フルムーン」今年も2種で光り輝くぞ
-
グルメ「月見とろろカルビ丼」がおいしそ！こってり焼肉に卵×とろろをプラス
-
グルメほっかほっか亭「月見天丼」は“たまご天”がドーン！絶対うまい
-
グルメやったー！モス「月見フォカッチャ」が復活、より濃厚になってパリとろっ
-
グルメ総重量500g超！大ボリューム「月見とろろ北海道すた丼」が期間限定で
-
グルメ麺大盛り無料！大阪王将「お月見肉あんかけ」は熱々あんのジャージャーメン
-
グルメすき家の「月見」が今年も！ ミニ～メガまで選べる
-
グルメ濃厚トリュフの「牛すき月見ラーメン」が贅沢すぎ！ 神座に登場
-
グルメロッテリア「半熟月見バーガー」が今年も！エビ月見などバラエティ豊か
-
グルメケンタ12年目の「とろ～り月見」スタート！ とにかく“たまご押し”で勝負
- この連載の一覧へ