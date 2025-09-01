おいしそ！富士そばに「月見うま肉そば」「うまたぬきめし」肉ダブルも!!

首都圏を中心に出店するそばチェーン「名代 富士そば」は、9月の限定メニューとして1日より「月見うま肉そば・うどん」（単品850円）を販売開始しました。

東京・代々木上原のレストラン「sio」オーナーシェフ鳥羽周作氏が監修した新メニューです。

甘じょっぱいつゆで煮込んだお肉をたっぷりとのせ、富士そばの人気メニュー“紅生姜天”をトッピングした、食べ応えあるそば（うどん）。甘じょっぱいお肉と玉子のまろやかさに、紅生姜天の酸味が絶妙なアクセントとなり、最後の一口まで飽きることなく楽しめるとしています。辛味オイルが別添え。“お肉ダブル”も注文可能です。

また、天かすとタレをかけたご飯メニュー「うまたぬきめし」をあわせた「月見うま肉そば・うどん うまたぬきめしセット」（950円）も販売。うまたぬきめしとのセットでお肉ダブルを選べば、お肉をごはんの上にのせて楽しめるんだとか。

公式サイトのおしらせには、鳥羽周作シェフのコメントが記載されています。「ガッツリで分かりやすく、みんなが大好きな味のお蕎麦がいいんじゃないかなと思い、『月見うま肉そば』を考案した」んだとか！

※記事中の価格は税込