毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
4.5周年を迎えた『ウマ娘 プリティーダービー』が1位！発売の近づく『MGSΔ』や『スパロボY』も上位に【Steamランキング】
2025年08月25日 18時00分更新
今週のSteam売り上げランキングは、8月24日で4.5周年を迎えたCygamesの『ウマ娘 プリティーダービー』が久々に1位を獲得。2位にはKONAMIの『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』、3位にはバンダイナムコエンターテインメントの『スーパーロボット大戦Y』と今週発売のタイトルが続く。
新作タイトルとしては、体験版が配信中のマーベラスの『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION』が7位に登場。そのほかランキングの詳細は下記を参照してほしい。
※2025年8月25日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『ウマ娘 プリティーダービー』
●Cygames
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3564400/_/
© Cygames, Inc.
2.『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』
●KONAMI
●2025年8月28日発売予定
●通常版：8580円
Digital Deluxe Edition：9790円★
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2417610/METAL_GEAR_SOLID_D_SNAKE_EATER/
©Konami Digital Entertainment
©2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Ape Escape and Piposaru are trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.
★アドバンストアクセスで8月26日からプレイ可能。
3.『スーパーロボット大戦Y』
●バンダイナムコエンターテインメント
●2025年8月28日発売予定
●通常版：9790円
デジタルデラックスエディション：1万5620円
デジタルアルティメットエディション：1万9800円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1909950/Y/
©SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2017 CLAMP・ST
©SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2018 CLAMP・ST
©創通・サンライズ
©創通・サンライズ・MBS
©創通・フィールズ／MJP製作委員会
©円谷プロ ©2021 TRIGGER・雨宮哲／「DYNAZENON」製作委員会
©東映
©東北新社
TM & © TOHO CO., LTD.
©永井豪・石川賢/ダイナミック企画・真早乙女研究所
©永井豪／ダイナミック企画
©2003 永井豪／ダイナミック企画・光子力研究所
©2015, 2017 BIGWEST/MACROSS DELTA PROJECT
4.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2025 Electronic Arts Inc.
5.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●4990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM
6.『シャドウバース ワールズ ビヨンド』
●Cygames
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2584990/Shadowverse_Worlds_Beyond/
©Cygames, Inc.
7.『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION』
●XSEED Games／Marvelous USA／Marvelous Europe
●2025年9月5日発売予定
●通常版：8800円
DIGITAL DELUXE EDITION：1万2000円
PREMIUM DIGITAL DELUXE EDITION：1万4000円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1342490/DAEMON_X_MACHINA_TITANIC_SCION/
©2025 Marvelous Inc.
8.『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-』
●スクウェア・エニックス
●発売中
●4488円（8月29日まで40％オフ、以降は7480円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2552430/KINGDOM_HEARTS_HD_1525_ReMIX/
© Disney © Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX.
9.『PEAK』
●Aggro Crab, Landfall
●発売中
●880円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3527290/PEAK/
© Team PEAK
10.『エルデンリング ナイトレイン』
●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●5720円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2622380/ELDEN_RING_NIGHTREIGN/
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.
