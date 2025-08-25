今週のSteam売り上げランキングは、8月24日で4.5周年を迎えたCygamesの『ウマ娘 プリティーダービー』が久々に1位を獲得。2位にはKONAMIの『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』、3位にはバンダイナムコエンターテインメントの『スーパーロボット大戦Y』と今週発売のタイトルが続く。

新作タイトルとしては、体験版が配信中のマーベラスの『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION』が7位に登場。そのほかランキングの詳細は下記を参照してほしい。

※2025年8月25日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『ウマ娘 プリティーダービー』

●Cygames

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3564400/_/

© Cygames, Inc.

2.『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』

●KONAMI

●2025年8月28日発売予定

●通常版：8580円

Digital Deluxe Edition：9790円★

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2417610/METAL_GEAR_SOLID_D_SNAKE_EATER/

©Konami Digital Entertainment

©2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Ape Escape and Piposaru are trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

★アドバンストアクセスで8月26日からプレイ可能。

3.『スーパーロボット大戦Y』

●バンダイナムコエンターテインメント

●2025年8月28日発売予定

●通常版：9790円

デジタルデラックスエディション：1万5620円

デジタルアルティメットエディション：1万9800円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1909950/Y/

©SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2017 CLAMP・ST

©SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2018 CLAMP・ST

©創通・サンライズ

©創通・サンライズ・MBS

©創通・フィールズ／MJP製作委員会

©円谷プロ ©2021 TRIGGER・雨宮哲／「DYNAZENON」製作委員会

©東映

©東北新社

TM & © TOHO CO., LTD.

©永井豪・石川賢/ダイナミック企画・真早乙女研究所

©永井豪／ダイナミック企画

©2003 永井豪／ダイナミック企画・光子力研究所

©2015, 2017 BIGWEST/MACROSS DELTA PROJECT

4.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2025 Electronic Arts Inc.

5.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●4990円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

6.『シャドウバース ワールズ ビヨンド』

●Cygames

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2584990/Shadowverse_Worlds_Beyond/

©Cygames, Inc.

7.『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION』

●XSEED Games／Marvelous USA／Marvelous Europe

●2025年9月5日発売予定

●通常版：8800円

DIGITAL DELUXE EDITION：1万2000円

PREMIUM DIGITAL DELUXE EDITION：1万4000円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1342490/DAEMON_X_MACHINA_TITANIC_SCION/

©2025 Marvelous Inc.

8.『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-』

●スクウェア・エニックス

●発売中

●4488円（8月29日まで40％オフ、以降は7480円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2552430/KINGDOM_HEARTS_HD_1525_ReMIX/

© Disney © Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX.

9.『PEAK』

●Aggro Crab, Landfall

●発売中

●880円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3527290/PEAK/

© Team PEAK

10.『エルデンリング ナイトレイン』

●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●5720円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2622380/ELDEN_RING_NIGHTREIGN/

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.