東方最新作『東方錦上京 ～ Fossilized Wonders.』が初登場1位！『スパロボY』や『MGSΔ』もランクイン【Steamランキング】
2025年08月18日 18時00分更新
今週のSteam売り上げランキングは、上海アリス幻樂団による弾幕シューティング『東方錦上京 ～ Fossilized Wonders.』が初登場1位に。2位にはセール中のカプコンの『ストリートファイター6』が、3位にはTeam PEAK開発のインディーゲーム『PEAK』がランクイン。
新作タイトルとしては、6位にバンダイナムコエンターテインメントより8月28日に発売予定の『スーパーロボット大戦Y』が、10位に同日発売のKONAMIの『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』が登場している。そのほかランキングの詳細は下記を参照してほしい。
※2025年8月18日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『東方錦上京 ～ Fossilized Wonders.』
●Mediascape
●発売中
●1760円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3671710/__Fossilized_Wonders/
©2025 ZUN All right reserved.
2.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●3742円（8月25日まで25％オフ、以降は4990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM
3.『PEAK』
●Aggro Crab, Landfall
●発売中
●880円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3527290/PEAK/
© Team PEAK
4.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2025 Electronic Arts Inc.
5.『シャドウバース ワールズ ビヨンド』
●Cygames
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2584990/Shadowverse_Worlds_Beyond/
©Cygames, Inc.
6.『スーパーロボット大戦Y』
●バンダイナムコエンターテインメント
●2025年8月28日発売予定
●通常版：9790円
デジタルデラックスエディション：1万5620円
デジタルアルティメットエディション：1万9800円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1909950/Y/
©SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2017 CLAMP・ST
©SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2018 CLAMP・ST
©創通・サンライズ
©創通・サンライズ・MBS
©創通・フィールズ／MJP製作委員会
©円谷プロ ©2021 TRIGGER・雨宮哲／「DYNAZENON」製作委員会
©東映
©東北新社
TM & © TOHO CO., LTD.
©永井豪・石川賢/ダイナミック企画・真早乙女研究所
©永井豪／ダイナミック企画
©2003 永井豪／ダイナミック企画・光子力研究所
©2015, 2017 BIGWEST/MACROSS DELTA PROJECT
7.『サイバーパンク2077』
●CD PROJEKT RED
●発売中
●8778円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1091500/2077/
CD PROJEKT®, Cyberpunk®, Cyberpunk 2077® are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. © CD PROJEKT S.A. All rights reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.
8.『エルデンリング ナイトレイン』
●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●5720円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2622380/ELDEN_RING_NIGHTREIGN/
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.
9.『モンスターハンターワイルズ』
●カプコン
●発売中
●7920円（8月25日まで20％オフ、以降は9900円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2246340/Monster_Hunter_Wilds/
©CAPCOM
MONSTER HUNTER WILDS is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.
10.『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』
●KONAMI
●2025年8月28日発売予定
●通常版：8580円
Digital Deluxe Edition：9790円★
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2417610/METAL_GEAR_SOLID_D_SNAKE_EATER/
©Konami Digital Entertainment
©2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Ape Escape and Piposaru are trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.
★アドバンストアクセスで8月26日からプレイ可能。
