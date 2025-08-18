ゲーム  >  東方最新作『東方錦上京 ～ Fossilized Wonders.』が初登場1位！『スパロボY』や『MGSΔ』もランクイン【Steamランキング】
毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング

第136回

毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

東方最新作『東方錦上京 ～ Fossilized Wonders.』が初登場1位！『スパロボY』や『MGSΔ』もランクイン【Steamランキング】

2025年08月18日 18時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

東方最新作『東方錦上京 ～ Fossilized Wonders.』が初登場1位！『スパロボY』や『MGSΔ』もランクイン【Steamランキング】

　今週のSteam売り上げランキングは、上海アリス幻樂団による弾幕シューティング『東方錦上京 ～ Fossilized Wonders.』が初登場1位に。2位にはセール中のカプコンの『ストリートファイター6』が、3位にはTeam PEAK開発のインディーゲーム『PEAK』がランクイン。

　新作タイトルとしては、6位にバンダイナムコエンターテインメントより8月28日に発売予定の『スーパーロボット大戦Y』が、10位に同日発売のKONAMIの『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』が登場している。そのほかランキングの詳細は下記を参照してほしい。

※2025年8月18日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『東方錦上京 ～ Fossilized Wonders.』

東方最新作『東方錦上京 ～ Fossilized Wonders.』が初登場1位！『スパロボY』や『MGSΔ』もランクイン【Steamランキング】

●Mediascape
●発売中
●1760円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3671710/__Fossilized_Wonders/

©2025 ZUN All right reserved.

2.『ストリートファイター6』

東方最新作『東方錦上京 ～ Fossilized Wonders.』が初登場1位！『スパロボY』や『MGSΔ』もランクイン【Steamランキング】

●カプコン
●発売中
●3742円（8月25日まで25％オフ、以降は4990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

3.『PEAK』

東方最新作『東方錦上京 ～ Fossilized Wonders.』が初登場1位！『スパロボY』や『MGSΔ』もランクイン【Steamランキング】

●Aggro Crab, Landfall
●発売中
●880円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3527290/PEAK/

© Team PEAK

4.『エーペックスレジェンズ』

東方最新作『東方錦上京 ～ Fossilized Wonders.』が初登場1位！『スパロボY』や『MGSΔ』もランクイン【Steamランキング】

●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2025 Electronic Arts Inc.

5.『シャドウバース ワールズ ビヨンド』

東方最新作『東方錦上京 ～ Fossilized Wonders.』が初登場1位！『スパロボY』や『MGSΔ』もランクイン【Steamランキング】

●Cygames
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2584990/Shadowverse_Worlds_Beyond/

©Cygames, Inc.

6.『スーパーロボット大戦Y』

東方最新作『東方錦上京 ～ Fossilized Wonders.』が初登場1位！『スパロボY』や『MGSΔ』もランクイン【Steamランキング】

●バンダイナムコエンターテインメント
●2025年8月28日発売予定
●通常版：9790円
　デジタルデラックスエディション：1万5620円
　デジタルアルティメットエディション：1万9800円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1909950/Y/

©SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2017 CLAMP・ST
©SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2018 CLAMP・ST
©創通・サンライズ
©創通・サンライズ・MBS
©創通・フィールズ／MJP製作委員会
©円谷プロ ©2021 TRIGGER・雨宮哲／「DYNAZENON」製作委員会
©東映
©東北新社
TM & © TOHO CO., LTD.
©永井豪・石川賢/ダイナミック企画・真早乙女研究所
©永井豪／ダイナミック企画
©2003 永井豪／ダイナミック企画・光子力研究所
©2015, 2017 BIGWEST/MACROSS DELTA PROJECT

7.『サイバーパンク2077』

●CD PROJEKT RED
●発売中
●8778円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1091500/2077/

CD PROJEKT®, Cyberpunk®, Cyberpunk 2077® are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. © CD PROJEKT S.A. All rights reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.

8.『エルデンリング ナイトレイン』

東方最新作『東方錦上京 ～ Fossilized Wonders.』が初登場1位！『スパロボY』や『MGSΔ』もランクイン【Steamランキング】

●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●5720円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2622380/ELDEN_RING_NIGHTREIGN/

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.

9.『モンスターハンターワイルズ』

東方最新作『東方錦上京 ～ Fossilized Wonders.』が初登場1位！『スパロボY』や『MGSΔ』もランクイン【Steamランキング】

●カプコン
●発売中
●7920円（8月25日まで20％オフ、以降は9900円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2246340/Monster_Hunter_Wilds/

©CAPCOM
MONSTER HUNTER WILDS is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.

10.『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』

東方最新作『東方錦上京 ～ Fossilized Wonders.』が初登場1位！『スパロボY』や『MGSΔ』もランクイン【Steamランキング】

●KONAMI
●2025年8月28日発売予定
●通常版：8580円
　Digital Deluxe Edition：9790円★
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2417610/METAL_GEAR_SOLID_D_SNAKE_EATER/

©Konami Digital Entertainment
©2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Ape Escape and Piposaru are trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.
★アドバンストアクセスで8月26日からプレイ可能。

■関連サイト

この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています