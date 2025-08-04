毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
『ストリートファイター6』が1位に！予約を開始した『バトルフィールド6』もランクイン【Steamランキング】
2025年08月04日 18時00分更新
今週のSteam売り上げランキングは、カプコンの『ストリートファイター6』が久しぶりの1位に。先週末に開催した「EVO 2025」で人気再熱か!? 2位はEAの『エーペックスレジェンズ』が、3位はCygamesの『シャドウバース ワールズ ビヨンド』がランクインしている。
新作タイトルとしては、6位にEAの「バトルフィールド」シリーズ最新作『バトルフィールド6』が登場。Steamページでは開発者のプレイを観戦できるので、お見逃しなく。そのほかランキングの詳細は下記を参照してほしい。
※2025年8月4日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●4990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM
2.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2025 Electronic Arts Inc.
3.『シャドウバース ワールズ ビヨンド』
●Cygames
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2584990/Shadowverse_Worlds_Beyond/
©Cygames, Inc.
4.『エルデンリング ナイトレイン』
●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●5720円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2622380/ELDEN_RING_NIGHTREIGN/
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.
5.『PEAK』
●Aggro Crab, Landfall
●発売中
●880円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3527290/PEAK/
© Team PEAK
6.『バトルフィールド6』
●エレクトロニック・アーツ
●2025年10月11日
●スタンダードエディション：9800円
ファントムエディション：1万3900円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2807960/Battlefield_6/
© 2025 Electronic Arts Inc.Battlefield is a trademark of Electronic Arts Inc.
いかなる武器、乗り物、装備の製造者も、このゲームと提携、このゲームを後援、または協賛するものではありません。
7.『魔法少女ノ魔女裁判』
●Re,AER／CIRCLE LINE GAMES
●発売中
●3500円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3101040/_/
©2024 Re,AER LLC./ Acacia
Chinese regions: Licensed to and published by CIRCLE LINE GAMES
8.『Counter-Strike 2』
●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/
Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.
9.『デッドバイデイライト』
●Behaviour Interactive
●発売中
●792円（8月13日まで60％オフ、以降は1980円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/381210/_/
© 2015-2024 and BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.
10.『オクトパストラベラー II』
●スクウェア・エニックス
●発売中
●3120円（8月7日まで60％オフ、以降は7800円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1971650/_II/
© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
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