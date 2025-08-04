今週のSteam売り上げランキングは、カプコンの『ストリートファイター6』が久しぶりの1位に。先週末に開催した「EVO 2025」で人気再熱か!? 2位はEAの『エーペックスレジェンズ』が、3位はCygamesの『シャドウバース ワールズ ビヨンド』がランクインしている。

新作タイトルとしては、6位にEAの「バトルフィールド」シリーズ最新作『バトルフィールド6』が登場。Steamページでは開発者のプレイを観戦できるので、お見逃しなく。そのほかランキングの詳細は下記を参照してほしい。

※2025年8月4日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●4990円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

2.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2025 Electronic Arts Inc.

3.『シャドウバース ワールズ ビヨンド』

●Cygames

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2584990/Shadowverse_Worlds_Beyond/

©Cygames, Inc.

4.『エルデンリング ナイトレイン』

●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●5720円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2622380/ELDEN_RING_NIGHTREIGN/

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.

5.『PEAK』

●Aggro Crab, Landfall

●発売中

●880円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3527290/PEAK/

© Team PEAK

6.『バトルフィールド6』

●エレクトロニック・アーツ

●2025年10月11日

●スタンダードエディション：9800円

ファントムエディション：1万3900円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2807960/Battlefield_6/

© 2025 Electronic Arts Inc.Battlefield is a trademark of Electronic Arts Inc.

いかなる武器、乗り物、装備の製造者も、このゲームと提携、このゲームを後援、または協賛するものではありません。

7.『魔法少女ノ魔女裁判』

●Re,AER／CIRCLE LINE GAMES

●発売中

●3500円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3101040/_/

©2024 Re,AER LLC./ Acacia

Chinese regions: Licensed to and published by CIRCLE LINE GAMES

8.『Counter-Strike 2』

●Valve

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/

Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.

9.『デッドバイデイライト』

●Behaviour Interactive

●発売中

●792円（8月13日まで60％オフ、以降は1980円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/381210/_/

© 2015-2024 and BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

10.『オクトパストラベラー II』

●スクウェア・エニックス

●発売中

●3120円（8月7日まで60％オフ、以降は7800円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1971650/_II/

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.