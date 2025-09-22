毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

今週のSteam売り上げランキングは、KONAMIのサイコロジカルホラー最新作『SILENT HILL f』が1位を獲得！ 2位には常連のEAの『エーペックスレジェンズ』が、3位には日本ファルコムのストーリーRPG『英雄伝説 空の軌跡FC』のフルリメイク作『空の軌跡 the 1st』がランクインしている。

新作タイトルとしては、4位にNEOWIZのアクションローグライトにMOBAスタイルを組みあわせた『Shape of Dreams』が、6位にはTechlandの「ダイライ」最新作『Dying Light: The Beast』が登場。

さらに7位には体験版が配信されたバンダイナムコエンターテインメントの『デジモンストーリー タイムストレンジャー』が、8位には最大4人で遊べるリズムローグライクアクション『Ratatan』がランクインしている。

そして10位には、来週発売のスクウェア・エニックスの『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』と新作タイトルが多数登場する豪華なラインアップとなっている。そのほかランキングの詳細は下記を参照してほしい。

※2025年9月22日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『SILENT HILL f』

●KONAMI

●2025年9月25日発売予定

※Digital Deluxeのアドバンスアクセスで9月23日からプレイ可能。

●通常版：8580円

Digital Deluxe：9790円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2947440/SILENT_HILL_f/

© Konami Digital Entertainment

2.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2025 Electronic Arts Inc.

3.『空の軌跡 the 1st』

●ガンホー・オンライン・エンターテインメント アメリカ（日本ファルコム）

●発売中

●8800円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3375780/_the_1st/

© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

4.『Shape of Dreams』

●NEOWIZ

●発売中

●2240円（9月25日までリリース記念セールで20％オフ、以降は2800円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2444750/Shape_of_Dreams/

© NEOWIZ All rights reserved.

5.『ボーダーランズ4』

●2K

●発売中

●9460円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1285190/4/

© 2025 Gearbox. Published and distributed by 2K. Gearbox, Borderlands, and the Borderlands logos, are all trademarks or registered trademarks, of GEARBOX ENTERPRISES, LLC. All rights reserved. 2K and 2K logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved.

6.『Dying Light: The Beast』

●Techland

●発売中

●8090円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3008130/Dying_Light_The_Beast/

DYING LIGHT®: THE BEAST © Techland S.A. Published and developed by Techland S.A. All other trademarks, copyrights and logos are property of their respective owners. All rights reserved.

7.『デジモンストーリー タイムストレンジャー』

●バンダイナムコエンターテインメント

●2025年10月3日発売予定

●通常版：8910円

デラックスエディション：1万1000円

アルティメットエディション：1万4300円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1984270/_/

©本郷あきよし・東映アニメーション

©Bandai Namco Entertainment Inc.

8.『Ratatan』【早期アクセスゲーム】

●Game Source Entertainment

●発売中

●2520円（9月29日までリリース記念セールで10％オフ、以降は2800円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2949320/Ratatan/

©2025 Ratata Arts Co. Ltd. All rights reserved. Published by Game Source Entertainment.

9.『Counter-Strike 2』

●Valve

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/

Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.

10.『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』

●スクウェア・エニックス

●2025年10月1日発売予定

●通常版：5800円

デラックスエディション：6800円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1004640/_/

© SQUARE ENIX