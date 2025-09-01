毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

今週のSteam売り上げランキングは、新たなカードパックが発売されたCygamesの『シャドウバース ワールズ ビヨンド』が1位を獲得。2位にはついに発売したKONAMIの『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』が、3位にはEAの『エーペックスレジェンズ』がランクインしている。

新作タイトルとしては、先週発売のマーベラスの『牧場物語 Let's！風のグランドバザール』が6位に登場。“圧倒的に好評”とユーザー評価も高めだ。また、8位には9月12日発売予定の2Kの『ボーダーランズ4』がランクインしている。

ちなみに、7位の『Path of Exile 2』は明日の5時まで無料で遊べるので、この機会に触れてみてはいかがだろうか。そのほかランキングの詳細は下記を参照してほしい。

※2025年9月1日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『シャドウバース ワールズ ビヨンド』

●Cygames

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2584990/Shadowverse_Worlds_Beyond/

©Cygames, Inc.

2.『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』

●KONAMI

●発売中

●8580円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2417610/METAL_GEAR_SOLID_D_SNAKE_EATER/

©Konami Digital Entertainment

©2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Ape Escape and Piposaru are trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

3.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2025 Electronic Arts Inc.

4.『スーパーロボット大戦Y』

●バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●9790円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1909950/Y/

©SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2017 CLAMP・ST

©SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2018 CLAMP・ST

©創通・サンライズ

©創通・サンライズ・MBS

©創通・フィールズ／MJP製作委員会

©円谷プロ ©2021 TRIGGER・雨宮哲／「DYNAZENON」製作委員会

©東映

©東北新社

TM & © TOHO CO., LTD.

©永井豪・石川賢/ダイナミック企画・真早乙女研究所

©永井豪／ダイナミック企画

©2003 永井豪／ダイナミック企画・光子力研究所

©2015, 2017 BIGWEST/MACROSS DELTA PROJECT

5.『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION』

●XSEED Games／Marvelous USA／Marvelous Europe

●2025年9月5日発売予定

●1760円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1342490/DAEMON_X_MACHINA_TITANIC_SCION/

©2025 Marvelous Inc.

6.『牧場物語 Let's！風のグランドバザール』

●XSEED Games／Marvelous USA／Marvelous Europe

●発売中

●6600円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2508780/_Lets/

©2025 Marvelous Inc.

7.『Path of Exile 2』【早期アクセスゲーム】

●Grinding Gear Games

●発売中

●無料プレイ（9月2日5時まで）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2694490/Path_of_Exile_2/

© Grinding Gear Games

8.『ボーダーランズ4』

●2K

●2025年9月12日発売予定

●通常版：9460円

デラックス・エディション：1万3860円

超デラックス・エディション：1万6500円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1285190/4/

© 2025 Gearbox. Published and distributed by 2K. Gearbox, Borderlands, and the Borderlands logos, are all trademarks or registered trademarks, of GEARBOX ENTERPRISES, LLC. All rights reserved. 2K and 2K logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved.

9.『ウマ娘 プリティーダービー』

●Cygames

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3564400/_/

© Cygames, Inc.

10.『Counter-Strike 2』

●Valve

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/

Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.