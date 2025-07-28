毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

今週のSteam売り上げランキングは、Cygamesの『シャドウバース ワールズ ビヨンド』が1位に復活。2位はEAの『エーペックスレジェンズ』が、3位はフロム・ソフトウェアの『エルデンリング ナイトレイン』がランクインしている。

新作タイトルとしては、4位にRe,AER発売の『魔法少女ノ魔女裁判』が登場。ユーザー評価は“圧倒的に好評”なので、アドベンチャーゲーム好きは要チェックだ。また、8位にTripwire Interactiveの『Killing Floor 3』がランクイン。FPSのホラーアクションゲームで、6年ぶりの新作タイトルとなる。

そのほかランキングの詳細は下記を参照してほしい。

※2025年7月28日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『シャドウバース ワールズ ビヨンド』

●Cygames

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2584990/Shadowverse_Worlds_Beyond/

©Cygames, Inc.

2.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2025 Electronic Arts Inc.

3.『エルデンリング ナイトレイン』

●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●5720円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2622380/ELDEN_RING_NIGHTREIGN/

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.

4.『魔法少女ノ魔女裁判』

●Re,AER／CIRCLE LINE GAMES

●発売中

●3500円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3101040/_/

©2024 Re,AER LLC./ Acacia

Chinese regions: Licensed to and published by CIRCLE LINE GAMES

5.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●4990円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

6.『PEAK』

●Aggro Crab, Landfall

●発売中

●880円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3527290/PEAK/

© Team PEAK

7.『ペルソナ５: The Phantom X』

●セガ（アトラス）

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3061570/5_The_Phantom_X/

©Perfect World Adapted from Persona5 ©ATLUS. ©SEGA.

8.『Killing Floor 3』

●Tripwire Interactive

●発売中

●4850円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1430190/Killing_Floor_3/

Killing Floor© 2009-2025 Tripwire Interactive. Unreal® is a trademark or registered trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere. Unreal® Engine, Copyright 1998-2025, Epic Games, Inc. All rights reserved.

9.『モンスターハンターワイルズ』

●カプコン

●発売中

●9900円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2246340/Monster_Hunter_Wilds/

©CAPCOM

10.『オクトパストラベラー II』

●スクウェア・エニックス

●発売中

●3120円（8月7日まで60％オフ、以降は7800円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1971650/_II/

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