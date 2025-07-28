毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
『シャドバ ワールズ ビヨンド』がまたまた1位に登場！新作『魔法少女ノ魔女裁判』も注目【Steamランキング】
2025年07月28日 18時00分更新
今週のSteam売り上げランキングは、Cygamesの『シャドウバース ワールズ ビヨンド』が1位に復活。2位はEAの『エーペックスレジェンズ』が、3位はフロム・ソフトウェアの『エルデンリング ナイトレイン』がランクインしている。
新作タイトルとしては、4位にRe,AER発売の『魔法少女ノ魔女裁判』が登場。ユーザー評価は“圧倒的に好評”なので、アドベンチャーゲーム好きは要チェックだ。また、8位にTripwire Interactiveの『Killing Floor 3』がランクイン。FPSのホラーアクションゲームで、6年ぶりの新作タイトルとなる。
そのほかランキングの詳細は下記を参照してほしい。
※2025年7月28日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『シャドウバース ワールズ ビヨンド』
●Cygames
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2584990/Shadowverse_Worlds_Beyond/
©Cygames, Inc.
2.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2025 Electronic Arts Inc.
3.『エルデンリング ナイトレイン』
●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●5720円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2622380/ELDEN_RING_NIGHTREIGN/
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.
4.『魔法少女ノ魔女裁判』
●Re,AER／CIRCLE LINE GAMES
●発売中
●3500円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3101040/_/
©2024 Re,AER LLC./ Acacia
Chinese regions: Licensed to and published by CIRCLE LINE GAMES
5.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●4990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM
6.『PEAK』
●Aggro Crab, Landfall
●発売中
●880円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3527290/PEAK/
© Team PEAK
7.『ペルソナ５: The Phantom X』
●セガ（アトラス）
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3061570/5_The_Phantom_X/
©Perfect World Adapted from Persona5 ©ATLUS. ©SEGA.
8.『Killing Floor 3』
●Tripwire Interactive
●発売中
●4850円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1430190/Killing_Floor_3/
Killing Floor© 2009-2025 Tripwire Interactive. Unreal® is a trademark or registered trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere. Unreal® Engine, Copyright 1998-2025, Epic Games, Inc. All rights reserved.
9.『モンスターハンターワイルズ』
●カプコン
●発売中
●9900円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2246340/Monster_Hunter_Wilds/
©CAPCOM
10.『オクトパストラベラー II』
●スクウェア・エニックス
●発売中
●3120円（8月7日まで60％オフ、以降は7800円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1971650/_II/
© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
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