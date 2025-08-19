JR九州「駅キャンプ」　終電後の駅構内でテント泊

九州旅客鉄道（JR九州）は8月18日、終電後の駅構内でのキャンプを体験できるイベント「駅でキャンプ！鹿児島中央駅 ひみつの駅探検隊」の情報を公開した。2025年9月14日夜から9月15日朝にかけて、1泊2日での開催予定している。

本イベントは、普段は入ることができない終電後の駅や新幹線車内の見学にくわえて、切符の発券や改札放送などの業務や駅構内でのキャンプ（テント泊）を体験できるというもの。

会場は同社の鹿児島中央駅で、参加者には特典として、オリジナルマグカップや観覧車「アミュラン」のチケットがプレゼントされる。

料金や募集人員などの概要は以下のとおり。なお、宿泊用のテントなど、キャンプに必要な道具類は参加者が持ち込む必要があるため気を付けたい。