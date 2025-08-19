JR九州「駅キャンプ」　終電後の駅構内でテント泊

九州旅客鉄道（JR九州）は8月18日、終電後の駅構内でのキャンプを体験できるイベント「駅でキャンプ！鹿児島中央駅 ひみつの駅探検隊」の情報を公開した。2025年9月14日夜から9月15日朝にかけて、1泊2日での開催予定している。
本イベントは、普段は入ることができない終電後の駅や新幹線車内の見学にくわえて、切符の発券や改札放送などの業務や駅構内でのキャンプ（テント泊）を体験できるというもの。
会場は同社の鹿児島中央駅で、参加者には特典として、オリジナルマグカップや観覧車「アミュラン」のチケットがプレゼントされる。
料金や募集人員などの概要は以下のとおり。なお、宿泊用のテントなど、キャンプに必要な道具類は参加者が持ち込む必要があるため気を付けたい。
●駅でキャンプ！鹿児島中央駅 ひみつの駅探検隊（概要）
■イベント内容
・駅員体験（きっぷ発券、改札放送）
・駅見学
・新幹線車内見学／質問コーナー
・駅構内キャンプ
■日程・料金等
会場：JR鹿児島中央駅
開催日時：2025年9月14日23時～9月15日6時30分頃
行程：
・22時30分〜23時：受付
・23時〜：体験／見学
・1時30分頃〜2時：テント設営
・5時〜6時30分：撤去／体験
対象：小学生以上（18歳未満は大人の同伴が必要）
募集人員：最大10組40名
最少催行人員：5組
参加費：
・1組1名：2万5000円
・1組2名：2万6000円
・1組3名：2万7000円
・1組4名：2万8000円
※いずれもアミュプラザ鹿児島お買い物券、駐車料金、軽食代を含む
予約サイト：JTB BÓKUN
予約開始日時：8月19日9時30分〜
決済方法：クレジットカード
参加特典：
・オリジナルマグカップ
・アミュラン（観覧車）チケット
■駅キャンプスペース
設置場所：鹿児島中央駅新幹線改札内
区画サイズ：約6m × 約3m
空調：あり（25度設定）
電源：なし
その他：
・キャンプに必要な道具（テント／寝袋／マット／シート／モバイルバッテリー等）は参加者が持参（貸し出しなし）
・テントの大きさは約6m × 約3m以内
・ペグ、刃物、火を使う物、音響機器は使用不可
・専用の水場や入浴施設はなし